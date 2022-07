Quando la primavera è finita sembra non esserci speranza per molte delle nostre piantine. Proprio in questo momento, però, hanno maggiormente bisogno delle nostre cure per affrontare le alte temperature estive.

Innanzitutto, dobbiamo assicurarci che le nostre piantine ricevano la giusta esposizione in base alla specifica specie. Non tutte, infatti, sono in grado di sopportare ore di luce diretta, ma preferiscono luce indiretta, penombra o addirittura sono floride in piena ombra. Informiamoci quindi su internet o dal nostro fioraio per evitare di dargli troppo o troppo poco sole.

Anche il vaso è importante, perché deve essere abbastanza grande per contenere il terriccio sufficiente a dare sostentamento alla pianta. Proprio la terra comunque gioca un ruolo fondamentale in questo periodo. Capita spesso, infatti, che la terra scelta lasci filtrare l’acqua troppo velocemente, non dando il tempo alle radici di assorbirla.

In più, il terriccio deve anche fornire le sostanze nutritive adeguante alla pianta e al periodo dell’anno. In questo modo potranno rimanere rigogliose e affrontare la stagione più calda.

Per delle piante in vaso da far invidia anche in estate non ci sono solo cenere e uova, ma anche questo concime naturale

Ormai esistono molti tipi di concimi, acquistabili nei supermercati e nei negozi specializzati. A volte, però, possiamo ottenere buoni risultati anche con concimi naturali da preparare in casa.

Ad esempio, sentiamo nominare spesso la cenere, come concime ottenuto da una sostanza che sarebbe altrimenti di scarto. Lo stesso discorso vale per i gusci delle uova, che non solo possono essere utili come concime ma anche per allontanare i parassiti.

Allo stesso tempo, è importante sapere come utilizzare questi concimi per evitare di fare pasticci. Ad esempio, un po’ di polvere di guscio d’uovo direttamente sulla pianta può aiutare a scacciare le lumache. Per utilizzarlo come concime, invece, sarebbe meglio inserirlo all’interno della compostiera e utilizzarlo una volta pronto.

Un’alternativa a cui non abbiamo pensato potrebbero essere le alghe marine. Infatti, prelevandone una piccola quantità da un litorale dove se ne trova in abbondanza, potremmo creare un concime inaspettato.

Laviamo le alghe con dell’acqua dolce, lasciamole asciugare e mettiamole in un contenitore. Riempiamolo s’acqua e lasciamo macerare il tutto per circa 3 settimane. Dopodiché, possiamo versarne un paio di cucchiaio al mese nei nostri vasi per integrare le nostre piante con dei Sali minerali.

In alternativa, possiamo sempre acquistare il concime a base di alghe nei negozi specializzati. In ogni caso, informiamoci prima sui bisogni nutritivi della nostra specifica piantina.

Ecco quindi cosa fare per delle piante in vaso da far invidia che rallegrino casa e balcone per tutta l’estate. Consideriamo comunque che ci sono piante che sopportano meglio il caldo intenso di questo periodo.

