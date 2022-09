Settembre è più che iniziato e per questo sarebbe ora di aggiornare le nostre liste della spesa con le sue proposte stagionali. In particolare, dovremmo apportare qualche modifica agli acquisti in ambito frutta. Infatti, possiamo ormai salutare pesche, susine e angurie e, nell’ambito dei meloni, accogliere il cantalupo e quello dalla buccia gialla. Poi, potremmo fare le ultime scorpacciate di fichi e, se ci piacesse la consistenza, potremmo approfittarne per gustare ghiacciati fichi d’India.

In questo periodo ritornano anche diverse varietà di pere e mele croccanti e saporite. Inoltre, una vera delizia tipica è l’uva, ottima al naturale ma anche per cucinare fantastici dessert da fine pasto o merenda. A settembre, però, troviamo anche i lamponi che, piccolini, hanno una forma triangolare disseminata di bozzi succosi. Generalmente, dopo averli portati a casa dal supermercato cerchiamo di capire come lavarli, mangiarli e addirittura cucinarli per fare squisite marmellate. Nell’articolo di oggi, invece, scopriremo come conservarli in frigo o congelarli, trucchi estendibili anche a tutti gli altri frutti di bosco di stagione.

Come conservare lamponi e altri frutti di bosco in frigo o freezer al naturale

Partiamo proprio dalla conservazione in frigo, ideale se intendessimo consumare i frutti nell’arco di pochi giorni. Per preservare gusto e consistenza, e per farli durare integri più a lungo possibile, dovremmo, innanzitutto, controllare lo stato di maturazione dei lamponi, mirtilli o frutti di bosco acquistati. Quindi, la prima cosa da fare sarebbe separare i frutti “buoni” da quelli schiacciati, molli o marci. Poi, senza lavarli, dovremmo trasferire i superstiti in un contenitore non ermetico foderato con carta assorbente da cucina, utile per assorbire umidità ed eventuali perdite di succo.

Dopo, dovremmo chiudere il contenitore con della pellicola da cucina e dovremmo bucherellare la superficie con uno stuzzicadenti per garantire una corretta traspirazione. Infine, dovremmo riporre il contenitore in frigo ma non all’interno del solito reparto destinato a frutta e verdura che, per i frutti di bosco, potrebbe risultare troppo umido.

Congelamento in freezer

Per conservare a lungo i lamponi, o altri frutti di bosco, l’ideale sarebbe procedere con il congelamento. In questo caso, dopo aver scartato i lamponi “brutti”, dovremmo procedere con un veloce lavaggio immergendo i frutti in una ciotola piena d’acqua. Poi, dovremmo asciugarli tamponandoli delicatamente con della carta assorbente da cucina. A questo punto dovremmo disporli in file su di un vassoio e chiuderli in freezer per almeno 2 ore.

Infine, potremmo trasferirli all’interno di classiche buste per il gelo e sigillarle, senza la preoccupazione che si appiccichino fra di loro. Al contrario, grazie al “pre congelamento” nel vassoio, i frutti rimarranno separati gli uni dagli altri. Allora, ecco qui come conservare lamponi e altri frutti di bosco per gustarli al meglio.

