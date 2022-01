I pantaloni sono un capo estremamente versatile e che usiamo in quasi ogni occasione per non essere mai fuori luogo. Questo inverno abbiamo assistito al ritorno di modelli molto amati e che infatti stanno spopolando ovunque. Tuttavia, se c’è un capo comodo ma diverso dai classici pantaloni e perfetto in moltissime occasioni sono i leggings.

Molte di noi hanno paura di indossarli per timore che possano mettere in evidenza i nostri difetti. Il trucco è soltanto sapere come abbinarli, scegliendo i capi giusti e che trasformino il leggings in un capo passepartout e perfetto per noi.

Se cerchiamo di slanciare la figura, il leggings può essere proprio ciò che fa per noi.

Leggings

Questo capo, sebbene sia molto aderente, è estremamente comodo e versatile. Infatti, possiamo indossare i leggings per andare al lavoro, per fare la spesa ma anche per una serata tra amiche.

Questo capo era indossato dai soldati in guerra, ma in seguito, grazie ad Audrey Hepburn, si sono trasformati in un indumento elegante e molto femminile.

Nei decenni, moltissime donne dello spettacolo li hanno indossati nei film e video musicali, come ad esempio Madonna, e Olivia Newton John nel film Grease.

Come indossare e abbinare i leggings anche a 50 anni per slanciare le gambe e non rinunciare alla comodità dei pantaloni

Il blazer è perfetto da indossare sopra i leggings, soprattutto se questi sono in pelle. Ogni donna dovrebbe avere almeno un blazer nel guardaroba perché rende il look elegante con grande semplicità. Inoltre, giacche e cappotti possono nascondere i nostri difetti se scelti nel modo giusto.

Possiamo poi completare l’outfit indossando un paio di stivali in pelle oppure una décolleté scamosciata, se l’occasione è più formale. Con questo semplice capo potremo rendere il nostro stile impeccabile e unico.

Camicia e anfibi

Se pensiamo che questo look si addica soltanto alle più giovani sbagliamo di grosso. Infatti, basterà indossare i leggings coprendo i fianchi con una camicia ampia e di taglio maschile.

Gli anfibi renderanno il look informale ma mai fuori luogo. Infine, per completare il look scegliamo un cappotto cammello di taglio lungo per slanciare maggiormente la figura.

Cardigan e décolleté

Il leggings è perfetto se indossato con un paio décolleté e un bel cardigan. Ovviamente, cerchiamo di abbinare in modo adeguato i colori per ottenere un risultato ancora più chic.

Ad esempio, se leggings e cardigan sono di colore nero, cerchiamo di abbinarli a scarpe e accessori in modo tale da dare dinamicità allo stile.

Sneakers

Se ci stiamo ancora chiedendo come indossare e abbinare i leggings, dobbiamo sapere che le sneakers sono perfette anche a 50 anni.

Abbinare un paio di leggings alle sneakers renderà il nostro look casual chic senza cadute di stile. Sul leggings indossiamo un dolcevita e il risultato sarà pazzesco.

