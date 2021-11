Molte donne vivono con angoscia il passare del tempo. L’avanzare dell’età porta con sé tutta una serie di cambiamenti fisici che spesso spaventano.

La pelle invecchia, compaiono le rughe ed è più difficile mantenere il peso forma. In realtà, ci sono molte cose che possiamo fare per mantenerci giovani nel tempo.

L’abbigliamento è la carta migliore che possiamo giocarci per sembrare più giovani. A questo proposito, abbiamo consigliato i 5 capi stupendi da indossare anche dopo i 50 anni per dimostrare 10 anni in meno.

Oggi ci concentreremo su giacche e cappotti e cercheremo di dare dei pratici consigli per scegliere quelli più adatti al nostro fisico. Quindi, ecco come scegliere giacche e cappotti per sembrare più magre anche dopo i 50 anni.

Ormai siamo a metà strada tra l’autunno e l’inverno e i capi di cui non possiamo più fare a meno sono proprio giacche e cappotti.

Tuttavia, non dobbiamo nemmeno sottovalutare il potere del makeup. Pertanto, ecco come truccarsi a 50 anni per dimostrare 10 anni in meno valorizzando il viso.

Dimostrare qualche anno in meno e sembrare più magre è possibile e possiamo farlo scegliendo i capi più adatti al nostro fisico. Scopriamo in che modo.

Ecco come scegliere giacche e cappotti per sembrare più magre anche dopo i 50 anni

Partiamo dalla clessidra. Se abbiamo spalle e bacino in linea, fianchi e seno proporzionati e un punto vita sottile la nostra body shape è a clessidra.

Ciò che conta in questo caso è mettere in risalto le nostre proporzioni. Infatti, le giacche e cappotti più adatti a noi sono quelli avvitati o con cintura in vita.

Sono perfetti anche i cappotti con martingala, ovvero la cintura incompleta che stringe il capo posteriormente.

Forma a pera

Anche detta “a triangolo”, questa body shape è caratterizzata da spalle strette, seno e torace piccoli, punto vita segnato e fianchi e cosce formose.

Sfruttiamo queste caratteristiche per portare equilibrio tra la parte superiore e quella inferiore del nostro corpo.

Per farlo, scegliamo capi che arrivino a metà coscia e che portino volume sulla parte superiore. I migliori sono giacche e cappotti con volant, colli, spalline imbottite e bottoni doppio petto sul seno.

Forma a otto

Probabilmente è la meno conosciuta tra tutte, perché la forma a otto spesso viene confusa con la clessidra. A differenza della clessidra, in questa body shape i fianchi sono alti e si sviluppano subito dopo il punto vita. Proprio per questo ricordano la forma di un 8.

Avendo una vita molto alta e sottile cerchiamo di esaltarla per slanciare la figura. Quindi scegliamo giacche e cappotti corti che slanciano la figura e che diano volume alle spalle per rendere il tutto più proporzionato. Perfetti sono i cappotti tipo cappa oppure i modelli con cintura in vita.

Forma a fragola

Anche detta “a triangolo invertito”, è la forma di chi possiede spalle larghe e busto ampio, seno pronunciato, fianchi stretti e gambe strette.

In questo caso dovremo sfruttare capi di lunghezze medie, meglio ancora se dotate di tasche grandi o ruches. Se scegliamo di portare giacche e cappotti sopra la linea dei fianchi, optiamo per colori scuri e opachi. In questo modo, potremo camuffare le forme ampie del busto.