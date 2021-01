La pandemia di Covid-19 ha scombussolato completamente i nostri piani. Stavamo organizzando un bel viaggio (nei giorni giusti però), che rimandavamo già da un bel po’. Volevamo andare a sciare non appena sarebbe tornato l’inverno. Eppure, ci siamo tutti ritrovati a starcene chiusi in casa.

Ed una delle tante cose a cui abbiamo dovuto rinunciare sono i concerti. Tanti tra noi si sono visti cancellare gli eventi di cui avevamo comprato i biglietti, oppure li hanno visti rimandati di un anno.

Alcuni avrebbero voluto andare a pogare ad un concerto metal, altri invece sedersi ad assistere ad uno spettacolo di musica classica. Altri ancora avevano già i biglietti pronti per la stagione della Scala di Milano, con i suoi intramontabili capolavori. Ma ecco che tutto è saltato.

La ricerca del miglior sostituto

Ora che ci troviamo all’inizio del 2021, vorremmo tanto capire come guardare concerti con gli amici, nonostante il Covid.

Però diciamolo: organizzare eventi ora è vietato, ed anche invitare troppe persone a casa non è permesso. Per questa ragione, non importa che soluzione vogliamo trovare, questa dovrà sicuramente tenersi a distanza. Per poter davvero riprendere con gli assembramenti, saremo costretti ad aspettare che la campagna vaccinale prosegua, e probabilmente fino almeno all’autunno non cambierà nulla.

Guardare qualcosa insieme, ma a distanza

Per fortuna ci viene in soccorso internet, fonte inesauribile di soluzioni. Una di queste potrebbe essere di utilizzare un sito chiamato Watch2gether, che permette a tutti coloro che si collegano allo stesso link di vedere gli stessi video su Youtube, ed anche scrivere in una chat comune mentre si guarda.

Tutto quello che dovremo fare è creare una “stanza” in cui vedere i video, mandare il link della stanza agli amici, e quando si collegheranno potremo assistere tutti insieme un concerto. Potremo assistere, ad esempio, alla registrazione di una vecchia performance di Zucchero, o dei Metallica. Oppure creare da noi una playlist con le nostre canzoni preferite, ed ascoltarle proprio come se fossimo ad un festival con tante band.

Insomma, forse mancherà il calore della folla, ma comunque abbiamo capito come guardare concerti con gli amici, nonostante il Covid. O perlomeno trovare un sostituto molto simile.