Nel lago Xochimilco, vicino a Città del Messico, vive una creatura molto rara, che purtroppo è a rischio estinzione a causa dei cambiamenti in atto nel suo habitat. Questi cambiamenti sono dovuti principalmente all’inquinamento ed alla pesca.

Il suo nome è Axolotl, e si tratta di una salamandra che ha dimensioni che mediamente si aggirano sui 20-25 centimetri. Il suo nome ha una storia importante: deriva infatti dalla mitologia azteca. Il popolo nativo del Messico ha infatti preso ispirazione dal Dio del fuoco e del tuono Xolotl per dare il nome a questo simpatico anfibio.

Ma l’Axolotl ci interessa in particolare per il suo valore scientifico. Ed infatti i ricercatori, pur nel rispetto della sua condizione a rischio, lo stanno studiando perché questo carinissimo animale potrebbe portarci cure miracolose.

Le straordinarie capacità

La caratteristica più incredibile dell’Axolotl è quella di poter rigenerare ogni un intero arto quando lo perdono. Non solo, ma anche i polmoni e parzialmente, anche il cervello. Il tutto senza neanche lasciare la traccia di una cicatrice. Questa grande capacità ha spinto gli scienziati a mappare il suo genoma, per vedere quale utilità possa avere per l’uomo. Ne è risultato che la mappatura del suo genoma è la più grande mai effettuata, ed essa è 10 volte maggiore di quella degli esseri umani.

Sappiamo che la rigenerazione dell’Axolotl avviene grazie all’utilizzo di cellule staminali. Lo studio su questo tipo di cellule è un’area molto importante nella ricerca medica attuale. Forse sarà proprio grazie a loro che un giorno avremo accesso a cure importantissime.

Di certo non si ritiene di riuscire a far ricrescere gli arti umani come quelli della nostra salamandra. Tuttavia, l’Axolotl permette di avere una prospettiva illuminante sul meccanismo che porta alla rigenerazione dei tessuti.

E mentre gli scienziati proseguono nelle loro ricerche, noi possiamo seguire con grande interesse i loro progressi, sapendo che questo carinissimo animale potrebbe portarci a cure miracolose.