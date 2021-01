L’idea che vogliamo proporre oggi è quella di un dessert veloce e semplice da realizzare, magari da preparare quando si ha poco tempo, ma si vuole comunque fare bella figura con la famiglia o con gli amici.

Tutto ciò che occorre sono 4 ingredienti per preparare un eccezionale dolce al cucchiaio in soli 10 minuti: presentiamo la mousse allo yogurt.

Ingredienti per la mousse

150 gr. di panna fresca liquida;

150 gr. di yogurt bianco al naturale;

50 gr. di zucchero a velo;

1 foglio di gelatina.

Ingredienti per guarnire (facoltativi)

Mandorle pelate q.b.;

40 gr. di miele.

Preparare la mousse

Per preparare questa mousse è necessario che sia la panna fresca, sia lo yogurt bianco al naturale siano ben freddi, pertanto lasciarli in frigo per almeno un giorno prima di cimentarsi nella preparazione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

A questo punto, prendere il foglio di gelatina e metterlo in ammollo in acqua ghiacciata. In una ciotola a parte, versare la panna fresca e montarla con lo zucchero a velo. Quando la panna sarà perfettamente montata, aggiungere poco alla volta lo yogurt freddo di frigo incorporandolo alla panna con movimenti delicati dal basso verso l’alto. Usare una spatola per farlo. Strizzare il foglio di gelatina e metterlo in un pentolino con un cucchiaio del composto appena ottenuto. Far scaldare il contenuto del pentolino a fiamma bassa per non più di 8 secondi permettendo così alla gelatina di sciogliersi e versare poi il composto nella mousse. Con una spatola incorporare bene la gelatina e lasciare riposare per 5 minuti a temperatura ambiente. Riporre in frigo la mousse per circa 30 minuti prima di consumarla.

Due modi per consumarla

Una volta pronta, è possibile gustarla così al naturale, oppure guarnirla con della frutta secca o di stagione. Noi consigliamo di prendere delle mandorle pelate e tritarle grossolanamente. In un pentolino, far ammorbidire un paio di cucchiai di miele a bagnomaria: in pochi secondi sarà della consistenza giusta per essere utilizzato.

Servire la mousse con la granella di mandorle ed un cucchiaio di miele sopra per decorare.

Solo 4 ingredienti per preparare un eccezionale dolce al cucchiaio in soli 10 minuti: realizzarlo è possibile e una volta provato, sarà difficile resistergli.

Consigli

Consigliamo di tenere in frigorifero per una notte, non soltanto la panna e lo yogurt, ma anche il recipiente dentro il quale andrà montata la panna e le fruste, perché in questo modo sarà più semplice far sì che monti.

Approfondimento

La mousse perfetta per una cena romantica