Ci sono mode che sopravvivono addirittura nei secoli, come la frangia o frangetta. Famosa quella della grande regina dell’Egitto, Cleopatra, raffigurata con un taglio particolare e riconoscibile. Ma a dare vita ad una vera e propria moda nell’Impero Romano fu Scipione l’africano, che la portava bombata e ad angolo retto sui lati. Mentre nel Medioevo, in alcune parti del Mondo, era tipica delle giovani donne non ancora sposate.

Invece, nel ‘900, le varie frangette, diventarono un simbolo cult di molte dive e star, perché ricche di fascino richiamavano l’attenzione. Da quel momento, a parte varie evoluzioni e varianti, sono rimaste protagoniste di molte tendenze. Perché si sa, avere dei tagli di capelli in linea con il proprio viso e originali, può dare un tocco in più a tutto il look e soprattutto valorizzare lo sguardo. Negli anni abbiamo assistito alla nascita delle frange nelle versioni bombate e lunghe degli anni ‘80 e ‘90 o molto corte, nelle epoche precedenti. In pratica sono una vera icona di femminilità e stile.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Come gestire e sistemare la frangia per mantenerla perfettamente in ordine o nasconderla

Esistono moltissimi tipi di tagli che includono la frangetta o un ciuffo laterale. A seconda del tipo di viso che abbiamo, potremo optare per diverse tipologie, tutte dotate di grande fascino. C’è quella che è dritta e molto corta o sopra le sopracciglia, quella a cuore con lo spazio centrale, geometrica, stilizzata, scalata, laterale, a punta. Ma anche più gonfia, piatta, scombinata, minimale. Ma, diciamo la verità, non è proprio semplice tenerla come appena uscite dal parrucchiere.

Se ci stiamo chiedendo come gestire e sistemare la frangia per mantenerla perfettamente in ordine o nasconderla, esistono dei semplici trucchetti per non impazzire. La prima cosa è rispettare i nostri capelli, quindi usiamo uno shampoo, un balsamo e un prodotto protettivo adatto alla nostra cute, per idratare e averli in salute. Il secondo step è avere il viso ben pulito, per evitare che la fronte grassa possa sporcare la frangia.

Come asciugarla

Prima di passare il phon, pettiniamo per qualche minuto la frangia seguendo la direzione che desideriamo. Infatti, sia che abbiamo i capelli lisci che mossi o ricci, è meglio optare per il classico phon e non la piastra. Se vogliamo un po’ più di volume, prendiamo una spazzola tonda, più o meno grossa e asciughiamo, applicando prima un apposito prodotto anticrespo, che protegga dal calore. La notte o in casa durante il giorno utilizziamo forcine e mollette per fissare la forma che vogliamo. Mentre per nasconderla, teniamola lateralmente o indietro con delle forcine, fissandola con della lacca, oppure indossiamo una fascia o un cerchietto.