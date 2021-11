Se svolgessimo un sondaggio tra i nostri lettori chiedendo a chi piace stirare, immaginiamo che in pochissimi alzerebbero la mano. Questa attività casalinga è senza dubbio una delle più faticose e noiose che si possano fare all’interno delle mura domestiche. Purtroppo però è anche essenziale quindi cerchiamo di renderla il più confortevole possibile.

Per raggiungere il nostro obiettivo un passo fondamentale è quello di mantenere il nostro elettrodomestico il più funzionale possibile. Pochi e naturali prodotti più un rimedio della nonna per pulire perfettamente il nostro ferro da stiro.

C’è parecchio da pulire

Il ferro ha davvero tante parti da mantenere pulite così da agevolare il nostro lavoro e, altresì, donargli molti anni di vita. La prima parte, la più in vista, è la piastra che, andando su e giù sui vestiti, può macchiarsi. Ma non sottovalutiamo i suoi fori e la caldaia che, stando a molto a contatto con il vapore, potrebbero sporcarsi irrimediabilmente di calcare.

Prima di proseguire è obbligatorio stare attenti a non utilizzare spugne abrasive e informarsi sulle indicazioni della casa madre per verificare che le nostre indicazioni siano applicabili.

Prima di tutto è doveroso dire che bisogna stare attenti a non bruciarsi mentre puliamo il nostro ferro da stiro. Ora vediamo come possiamo pulirlo.

Metodo della nonna per l’annerimento e la piastra bruciata

Con il ferro solo leggermente caldo, ma non bollente, passare una candela sulla piastra facendola sciogliere, concentrandosi sulle parti annerite e/o bruciate. Con la cera quasi indurita, alzare la temperatura e passare un panno per togliere tutto l’eccesso di cera rimasta sulla piastra. Noteremo che con la cera verrà via anche il nero e le parti bruciacchiate. Strofinare infine mezzo limone sulla piastra per renderla nuovamente lucida, come nuova.

Metodo con il sapone di Marsiglia

Riscaldare la piastra e passare un panno imbevuto di sapone di Marsiglia liquido. Attendere che si raffreddi e poi strofinare con un foglio di giornale per eliminare tutto lo sporco. Dopodiché, alzare alla massima temperatura e passare un panno morbido e pulito per ultimare la pulizia.

Metodo con il bicarbonato e il limone

Aggiungere a 2/3 cucchiai di bicarbonato del limone spremuto. Quando cominceranno a formarsi delle bollicine, dovute dalla reazione tra limone e bicarbonato, prendere una spugna e passarla sulla piastra strofinando leggermente. Ultimare la pulizia passando un panno umido per togliere tutto l’eccesso rimasto.

Ricordarsi di pulire i fori

Con un bastoncino di cotone, imbevuto in aceto di vino bianco, pulire tutti i fori della piastra. In questo modo i forellini verranno liberati da possibili ostruzioni di calcare e si faciliterà il passaggio del vapore. Un ultimo accorgimento è quello di utilizzare sempre acqua distillata per evitare l’eccessiva formazione di calcare che si presenterebbe con l’utilizzo di acqua di rubinetto.