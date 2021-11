Per molte donne avere i propri capelli sempre ordinati e curati è importante. L’uso di prodotti e ingredienti naturali, quando si tratta di mantenere in salute la propria chioma, potrebbe fare la differenza.

Sia in estate che in inverno non bisognerebbe trascurare i capelli, per proteggerli, nutrirli ed averli sempre morbidi e lucenti. Anche il taglio che scegliamo, però, oltre a essere alla moda, deve fare risaltare il nostro viso. A qualsiasi età, dovremmo valutare che tipo di acconciatura possa esaltare e rendere il nostro volto bello che mai.

Se abbiamo un viso lungo, sarebbe meglio mantenere i capelli lunghi, almeno alle spalle, evitando caschetti, tagli scalati e piatti. Anche se possediamo un volto più tondo sarebbero indicati altri tipi di tagli snellenti, ma se volessimo apparire più giovani, esistono delle valide alternative di tendenza.

I tagli di capelli che aiutano a ringiovanire e a dare al viso un effetto lifting

Oltre il trucco giusto, un taglio che potrebbe farci apparire almeno 10 anni più giovane è il bob, ovvero un caschetto che può essere di varie lunghezze. Questo genere di taglio, infatti, dovrebbe riempire i contorni del viso, con effetto rimpolpante, facendo notare anche di meno le rughe. Potremmo optare per diverse tipologie, a seconda della nostra forma del viso.

Se lo abbiamo più tondeggiante e pieno, è più adatto un bob lungo o medio, ma sempre scalato o spettinato, mantenendo un volume alla chioma. Se preferiamo un taglio più corto, consigliato a chi ha un viso più allungato, meglio lasciare un ciuffo laterale o la frangia, mai troppo corta.

Sembra svecchiare molto anche il bob con le punte lasciate più lunghe davanti e nel collo quasi rasato o molto più corto. Mantenerli ondulati, ricci o scombinati può maggiormente ringiovanire e dare più movimento a tutta l’acconciatura.

Non esageriamo con il volume e cotonature varie, perché potrebbero dare l’effetto opposto, stile anni ottanta. L’asimmetria e il gioco di tagli scalati si abbina a quasi tutti i visi, basterebbe solo capire quale sia la lunghezza adatta a noi. Sicuramente avere tagli troppo netti, appesantirebbe troppo, aggiungendo anni al nostro volto.

Cura e benessere della chioma

Qualsiasi siano i tagli di capelli che aiutano a ringiovanire e a dare al viso un effetto lifting, l’elemento jolly è mantenerli splendenti e mai rovinati. Possiamo avere il taglio perfetto, ma se i capelli sono spenti, opachi, spezzati, con doppie punte, avremo fatto un passo indietro.

Quando laviamo i capelli, per averli strepitosi, non dovremmo mai commettere questi errori comuni, ma seguire determinati accorgimenti per proteggerli.

Anche l’alimentazione e prodotti di qualità e naturali potrebbero essere d’aiuto per averli sempre sani. Se poi abbiamo il taglio giusto, potremmo davvero dimostrare qualche anno in meno.