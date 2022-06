Chi ama lo sport sa che per mantenersi in forma, anche l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale. Mangiare in modo corretto ci aiuta anche a migliorare il nostro sonno ed avere più energia. Per questo è importantissimo controllare cosa mangiare sia prima che dopo.

La dieta dello sportivo dev’essere bilanciata, con la giusta quantità di proteine, carboidrati e sali minerali. Ci sono delle regole generali per avere più energia quando pratichiamo sport. Dobbiamo anche fare attenzione alla tipologia di pasto, perché ci sono delle differenze tra colazione, pranzo e cena.

Non saltiamo la colazione

In generale dobbiamo avere la giusta energia per affrontare l’attività fisica. Non dobbiamo mai consumare meno di 300 kcal e preferire alimenti facilmente digeribili. Non dimentichiamoci di idratarci costantemente, non solo bevendo acqua.

Se facciamo sport dopo colazione, ricarichiamo di energie. Saltarla, inoltre, potrebbe portare a mangiare di più durante gli altri pasti. É, quindi, importantissimo fare colazione. Alcuni sportivi fanno attività prima di questo pasto, ma il tipo di alimentazione non cambia. Preferiamo cibi con molte vitamine come spremute d’arancia e frutta. Inoltre, avremo bisogno di integrare i sali minerali ed è quindi consigliato scegliere banane, frutta secca e avena. Infine, per avere una giusta energia anche i carboidrati sono molto necessari. Una fetta di pane integrale con marmellata senza zucchero farà al caso nostro. Anche un buon toast con salmone, avocado e formaggio fresco ci darà la giusta energia. La colazione può essere fatta un’ora prima dell’allenamento. In più se l’attività è a bassa intensità, come ad esempio yoga e pilates, possiamo ridurre le tempistiche.

Per avere più energia quando pratichiamo sport dovremo mangiare questi cibi a pranzo e cena più quali alimenti evitare

Per quanto riguarda il pranzo, invece, possiamo optare per cibi ricchi di amido. Pasta integrale con verdura o pomodoro può essere una buona scelta. Anche alimenti ricchi di proteine, come carne bianca o pesce sono perfetti per darci la giusta energia. Ricordiamoci sempre che tra il pasto e l’allenamento devono passare almeno 2 ore. Questo perché non solo il pasto influisce sulle prestazioni, ma anche perché lo sforzo fisico potrebbe portarci nausea e mal di stomaco.

La sera è importantissimo idratare l’organismo. Beviamo acqua e scegliamo alimenti ricchi di questo elemento. Un’insalata di verdure fresche di stagione e del pane integrale può essere la scelta migliore. In alternativa possiamo anche integrare più proteine, scegliendo uova, affettati e formaggi.

Evitiamo sempre alimenti con molti grassi e pochi carboidrati. Questo perché il corpo allenandosi brucia principalmente questi ultimi. L’energia ricavata sarà benefica per i nostri muscoli e il nostro cervello.

