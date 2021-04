La gender revolution è iniziata! Il make up non è più una prerogativa tutta femminile. A dimostrarlo il fatto che il sito di una nota profumeria è andato in tilt dopo soli due minuti dal lancio di un nuovo prodotto, solitamente dedicato alle consumatrici. Si tratta dell’ennesimo colpo di genio di Fedez! Il noto rapper, piaccia o no, è un imprenditore nato. Ieri dal suo canale Instagram ha lanciato Noon by Fedez. In linea con i tempi, questi smalti brillanti e semipermanenti stanno facendo letteralmente impazzire il web.

Lo smalto da uomo, un tabù di stile da radici antiche

Trucco e smalto non sono esattamente una novità nel mondo maschile, difatti sorprenderà sapere che storicamente a diffondere questa moda sono stati proprio gli uomini. Pare che in India utilizzassero la polvere di foglie essiccate di henné per colorare capelli e adornare spalle, braccia e mani fino alle unghie.

La manicure poi è stata inventata dai babilonesi. Scavi archeologici hanno portato alla luce strumenti utili a tale scopo molto simili a quelli odierni, limette, levacuticole e spingicuticole in oro. Quello che stupirà sapere è che questo rituale era riservato agli uomini, soldati in particolare.

Con i secoli poi è un’abitudine che è scomparsa fino a diventare un tabù per il mondo maschile. Solo nei mitici Anni ’80 è tornato in voga come segno distintivo del popolo dark, per essere poi sdoganato negli anni seguenti sulle mani di vip legati al mondo della musica e dello sport. In Italia fra i primi Morgan, Max Gazzè e infine proprio Fedez, che non ha mai nascosto la sua passione per la nail art fluo e divertente.

Questi smalti brillanti e semipermanenti stanno facendo letteralmente impazzire il web

Dopo Morgan con la Faby Line e il rapper Machine Gun Kelly, anche Fedez lancia sul mercato una linea di smalti tutta sua, in collaborazione con il brand del settore, la Layla Cosmetic. Lo ha fatto coerentemente con il suo stile scanzonato, ironico e leggero, con un video pubblicato ieri sul suo canale Instagram. Considerato il suo seguito di ben 12 milioni di follower e il sostegno della moglie che a sua volta è seguita da circa 23 milioni di persone, il successo è assicurato! La coppia dei Ferragnez fa centro ancora una volta, cogliendo in pieno le tendenze del momento.

La nuova Capsule LaylaGel Polish è stata realizzata da Fedez stesso e propone 6 smalti semipermanenti da colori estremamente vivaci. L’iniziativa ha risvolti più importanti di quanto si potrebbe pensare. Per prima cosa la rottura del tabù che attribuisce il make up esclusivamente al mondo femminile, è un inno invece alla libertà di esprimersi per ciò che si è. Inoltre è una importante iniziativa di beneficenza. Parte dei proventi andranno alla Fondazione Pangea Onlus che sostiene le donne vittime di violenza domestica e i loro bambini sul territorio nazionale.