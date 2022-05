Camuffare le occhiaie e ridurre le borse sotto gli occhi sarà facilissimo con questi trucchetti che ringiovaniscono lo sguardo di ogni donna

Macchie violacee che solcano il viso e rigonfiamenti sotto gli occhi non sono di certo il simbolo di un aspetto fresco e riposato. La comparsa di borse e occhiaie si associa molto spesso al passare dell’età. La verità, invece, è che questi “nemici di bellezza” possono comparire per diverse cause e in qualsiasi momento della vita. Un sonno irregolare, oppure una cattiva circolazione, ad esempio, possono influire nella presenza di questi fenomeni. Così come una certa predisposizione genetica. Un po’ come la famosa palpebra cadente che possiamo correggere a qualsiasi età con alcuni trucchetti furbi e veloci adatti a tutte le donne. Molti sottovalutano che anche smartphone e pc contribuiscono alla comparsa di borse e occhiaie perché sforzano lo sguardo.

Movimenti circolari

Camuffare le occhiaie e ridurre le borse è difficile ma non impossibile. Per ridurre il gonfiore nella zona oculare, causato da un ristagno di liquidi, possiamo effettuare dei piccoli auto-massaggi. In questo modo, si stimola il microcircolo. Bisognerà partire dalla zona oculare e massaggiare con movimenti circolari fino alle tempie. Sempre con lo stesso movimento scendere pian piano dietro le orecchie. Secondo gli esperti, questi micro movimenti attiverebbero maggiormente la circolazione.

Altro piccolo trucchetto che aiuta e che ora è anche molto di moda è caratterizzato dai cosiddetti cuscinetti per gli occhi. Un prodotto in gel refrigerante che stimola la circolazione del sangue intorno agli occhi. Inoltre, allevia l’affaticamento dell’intero sguardo. Questi cuscinetti sono presenti ormai in tutti i supermercati e negozi, con prezzi variabili che soddisfano tutte le tasche.

Esistono, poi, altri piccoli escamotage legati al make up che tutte le donne dovrebbero conoscere. Talvolta, infatti, si applicano dei prodotti senza sapere bene come raggiungere i risultati migliori. Ad esempio, tutte le donne applicano il mascara, eppure solo in poche sanno come avere ciglia sempre perfette e occhi seducenti in una sola mossa.

Ed ora siamo pronti per svelare il perché camuffare le occhiaie e ridurre le borse sotto gli occhi sarà facilissimo con questi trucchetti che ringiovaniscono lo sguardo di ogni donna

Molti prodotti cosmetici possono aiutarci nella lotta contro borse e occhiaie. Dai social arriva l’ultima tendenza. Per creare un effetto ottico di contrasto, si può usare un rossetto sulle macchie blu e viola delle occhiaie. In questo caso, servirà un rossetto aranciato (quindi sui toni del pesca o del corallo). Stendere con una beauty blender e poi coprire con un filo di correttore.

In commercio esistono tantissimi correttori specifici per minimizzare le occhiaie. Quest’oggi ne suggeriamo 3:

Max Factor, Correttore Liquido Mastertouch Concealer, un prodotto in penna che costa all’incirca 5 euro;

il correttore multiuso Maybelline New York, Correttore Liquido “Il Cancella Età” che costa sui 10 euro.

Collistar Correttore Filler, Correttore filler occhi levigante e correttivo che costa poco meno di 20 euro.

Tutti e tre questi prodotti sono perfetti per minimizzare le imperfezioni. Inoltre, sono waterproof e a lunga durata.

