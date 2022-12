3 primi originali per Natale e Capodanno: pochissimi fanno la pasta al salmone così, ecco come fare

3 primi originali per Natale e Capodanno-proiezionidiborsa.it

Preparare la pasta al salmone in un modo diverso al solito si può. Basta sfruttare al meglio uno dei grandi protagonisti delle tavole per pranzi e cenoni natalizi, utile non solo negli antipasti. Ecco 3 modi diversi

Cosa si mangia a Natale e Capodanno per pranzi e cenoni? Ci sono evergreen che non perdono mai attinenza con l’attualità. Tra questi c’è sicuramente il salmone, utilizzato anche per i primi.

3 primi originali per Natale e Capodanno: 3 idee da considerare

Ci sono davvero tanti modi per preparare la pasta al salmone. La prima ipotesi sono i cannelloni.

Il salmone affumicato sarà il protagonista del ripieno. Lo si dovrà, cioè, tagliare a pezzi molto piccoli e inserirlo all’interno di una ciotola con della ricotta. Quest’ultima con un peso doppio rispetto all’altro ingrediente.

Chi la gradisce potrebbe inserire all’interno del composto anche della rucola (sempre sminuzzata). Dopo aver riempito i cannelloni, si dovrà ultimare la preparazione infornandoli come si farebbe normalmente.

Prima, però, andrà aggiunta la besciamella e del Grana grattugiato. Sarà la “copertura” che darà colore ai cannelloni. Alcuni utilizzano anche la passata di pomodoro in questo passaggio.

L’abbinamento con le zucchine

L’ipotesi numero 2 è fare una pasta lunga, abbinando una crema di zucchine con panna o ricotta.

Dopo aver cotto le zucchine, le si dovrà inserire all’interno di un mixer, per l’appunto, con panna o ricotta.

Si dovrà operare fino a quando non si arriverà ad avere un composto sufficientemente cremoso, paragonabile a un sugo per la pasta. Si potranno aggiungere tutti i sapori e le spezie che si gradiscono.

A parte ci sarà da completare la cottura della pasta, per poi trasferirla in padella. Li si aggiungeranno la crema di zucchine e il salmone tagliato a pezzetti.

Fare la pasta al salmone senza panna o besciamella, ecco come

Per chi non ama panna e besciamella, c’è l’opzione numero 3.

Basta soffriggere una cipolla nell’olio e, dopo 50-60 secondi, aggiungere il salmone affumicato tagliato a pezzetti. Dopo aver saltato per un minuto, si dovrà aggiungere il vino bianco e fare sfumare l’alcol.

I pezzi di salmone, a quel punto, dovranno essere rimossi e messi da parte, lasciando il resto in padella.

Poi sarà il momento di cucinare una pasta corta. Ad esempio, delle penne rigate, da scolare al 60-70% della cottura. Il restante 30%-40% avverrà nella stessa padella in cui era stato cotto il salmone.

Gradualmente bisognerà aggiungere l’acqua di cottura per fare cuocere la pasta in padella a fuoco medio in modo da ottenere un risultato cremoso. Quando la pasta sarà cotta al dente si potrà aggiungere il salmone. A preparazione ultimata anche il pepe nero e il sale.

Sarà un primo leggero, ma sicuramente gustoso. Magari anche un’alternativa per chi non ama i piatti troppo elaborati.

Queste idee sono sicuramente una base interessante per preparare 3 primi originali per Natale e Capodanno. Tutti possono apportare le modifiche che ritengono opportune e godersi splendidi piatti durante le vacanze natalizie.