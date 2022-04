Pulire le pentole bruciate non è mai stato così semplice, ecco alcuni trucchi che non ci aspetteremmo mai

Rimuovere le incrostazioni e le macchie di bruciato dalle pentole non è semplice. Spesso, questa operazione ci mette davvero in difficoltà e ad alcuni può essere capitato addirittura di non poter più utilizzare la pentola in questione.

Purtroppo capita un po’ a tutti di dimenticare una pentola sul fuoco e di ricordarsene proprio quando ormai il cibo si è bruciato ed attaccato sul suo fondo.

Ma, non bisogna disperare perché esistono anche alcuni rimedi naturali, che ci permettono di eliminare le macchie di bruciato, senza graffiare la pentola.

Vediamo assieme di cosa si tratta e come pulire le pentole bruciate.

Il metodo con la Coca Cola

Avremmo mai immaginato che la Coca Cola è perfetta per eliminare il bruciato dalle pentole?

Ebbene sì! Questa bevanda è ottima anche per le pulizie domestiche.

Attenzione però a non sostituirla con le varianti light e senza caffeina, perché funzionano di meno.

Ecco come fare:

riempire con la Coca Cola fino quasi all’orlo la pentola bruciata. Poggiarla sul fuoco ed accendere la fiamma. Una volta raggiunto il bollore fare sobbollire per qualche minuto. Togliere dal fuoco e fare raffreddare. Svuotare completamente la pentola, prendere una spugnetta da cucina e strofinare. Vedremo le incrostazioni di bruciato levarsi subito esercitando una leggera pressione. Terminare lavando la pentola con acqua e detersivo per piatti.

Metodo con bicarbonato e aceto

Il bicarbonato e l’aceto sono vecchi rimedi della nonna e sono un ottimo aiuto per le pulizie domestiche e per eliminare facilmente il bruciato dalle pentole.

Ecco come fare:

versare all’interno della pentola 1/2 bicchiere di aceto e due cucchiai di bicarbonato. Aggiungere dell’acqua bollente e girare il tutto. Attendere circa dieci o quindici minuti e strofinare con una spugnetta. Svuotare il contenuto della pentola e terminare lavandola con acqua, e detersivo per piatti.