Al risveglio, la colazione è uno dei pasti più importanti. Non solo perché è necessario fare il pieno di energia per affrontare la giornata. Ma anche per evitare poi di arrivare a dir poco affamati all’ora di pranzo.

In altre parole, fare colazione prendendo solo il classico caffè, oppure con il tè non è proprio il massimo. Meglio per esempio la colazione classica con il latte e con i biscotti. Ma ci sono pure le alternative che sono tipiche, al risveglio, della tradizione culinaria americana. Con le uova che, a tavola, sono negli Stati Uniti davvero al centro della scena al mattino.

Tra le ricette con il crostone di pane questa è facile e veloce e dà una forza incredibile per affrontare la giornata

Ecco allora, per chi dal cibo vuole ricavare davvero una forza incredibile per affrontare la giornata, come preparare al mattino un goloso crostone di pane con le uova strapazzate. Per quella che, tra l’altro, è una ricetta antispreco visto che in casa una o due fette di pane raffermo ci sono sempre.

Supponendo di preparare due crostoni con le uova strapazzate, servono due fette di pane da tostare, quattro uova, due noci di burro, un po’ di erba cipollina ed un ciuffo di prezzemolo. Nonché un pizzico di sale e di pepe giusto quanto basta.

Passando alla preparazione, tra le ricette con il crostone di pane questa è facile. Infatti, mentre si tosta il pane raffermo nel fornetto occorre munirsi di una padella dove far sciogliere una noce di burro a fuoco lento insieme alle uova dopo averle mescolate in una terrina al fine di mescolare bene i tuorli e gli albumi.

Uova strapazzate con prezzemolo ed erba cipollina per una colazione davvero energetica

Cucinare le uova mescolando con un cucchiaio di legno al fine di ottenere una consistenza cremosa. Aggiungere l’erba cipollina ed il prezzemolo tritati. E sempre a fiamma dolce aggiungere pure la seconda noce di burro spendendo poi solo dopo che questa, amalgamando, si sarà sciolta.