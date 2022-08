Uno dei dolci più amati è proprio lo strudel di mele. Le sue origini vengono associate al Trentino Alto Adige ma anche all’Austria. Sostanzialmente è un dolce che ha una pasta sfoglia ripiena di mele e uvette. All’apparenza non sembrerebbe essere ideale per chi sta seguendo una dieta dimagrante. Ma ricordiamoci che la cosa importante è non esagerare. Inoltre in giro vediamo tante ricette gustose ma in versione light, con poche calorie e zuccheri. Perché non provare anche a fare una ricetta light dello strudel di mele? Tanto più perché contiene uno dei frutti più importanti.

La mela

Che una mela al giorno tolga il medico di torno siamo ormai abituati a sentirlo. Questa effettivamente è una realtà. È un frutto che al palato risulta essere tendente al dolce. Questo potrà variare anche in base al suo grado di maturazione. Ma, passando oltre, presenta un profilo nutrizionale veramente ottimo. Proprio per tale motivo viene utilizzata tranquillamente come spuntino o snack.

Ingredienti

Per la nostra buonissima ricetta ci serviranno:

600 g di mele;

dolcificante q.b.;

30 g di uvetta;

10 g di burro;

una confezione di pasta sfoglia rettangolare (light);

1 cucchiaio di cannella;

limone grattugiato;

1 uovo e q.b. di latte.

Come fare lo strudel di mele light e veloce con pasta sfoglia pronta

Prima di tutto andiamo ad accendere il forno ad una temperatura di 180 gradi. Così facendo, quando il dolce entrerà in forno lo troverà già caldo. Successivamente srotoliamo la pasta sfoglia dalla sua confezione e la disponiamo su una teglia. Con l’aiuto di una forchetta andiamo a forarla in modo tale che la cottura avvenga uniformemente. Nel frattempo mettiamo l’uvetta in acqua, lasciandola in ammollo. Possiamo passare alla pulizia delle mele. Le laviamo e togliamo la buccia. Le tagliamo poi in cubetti un po’ grossolani, ma non troppo. Le trasferiamo all’interno di una ciotola dove aggiungiamo il dolcificante, il limone grattugiato e il cucchiaio di cannella. Amalgamiamo quindi il tutto.

A questo punto togliamo l’uvetta dall’acqua. Come prima cosa la tamponiamo con un panno pulito per togliere l’acqua in eccesso. Successivamente la possiamo inserire all’interno della ciotola contenente le mele. Versiamo il composto sulla pasta sfoglia e aggiungiamo qualche cubetto di burro sparso. Facendo molta attenzione, è arrivato il momento di chiudere lo strudel. Lo arrotoliamo su sé stesso facendo attenzione che il ripieno non cada fuori.

Sbattiamo l’uovo con una punta di latte e possiamo spennellare la superficie in modo che uscirà dorato. Lo inforniamo per 40 minuti controllando di tanto in tanto. Una volta uscito dal forno sarà pronto per essere servito, preferibilmente freddo. Ecco come fare lo strudel di mele velocissimo con pasta sfoglia per conquistare il cuore degli invitati.

