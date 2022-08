Quando si inizia una dieta si scelgono sempre alcune alternative light con poche calorie. Così facendo si mangiano cose gustose senza perdere di vista l’obiettivo. Tra le tante pietanze che si amano molto ci sono le cotolette. Si possono fare in tanti modi e utilizzare vari tipi di carne. Noi ci soffermeremo su come fare le cotolette di pollo non fritte.

Il pollo

Questo è un alimento molto indicato quando si fa la dieta. Fa parte delle carni magre e bianche, proprio per questo motivo è utilizzato in un regime dietetico. Contiene pochi grassi, poco colesterolo ed è privo di carboidrati. È usato anche dagli sportivi, in quanto andrebbe a potenziare la massa muscolare. Inoltre rafforzerebbe le ossa e sarebbe considerato antistress per la presenza della vitamina B5. Dunque è un ottimo alimento per la nostra salute. Essendo versatile si può cucinare in tanti modi.

Ingredienti

Per ottenere le nostre friabili e croccanti cotolette di pollo ci serviranno:

4 fette di petto di pollo;

pane grattugiato;

farina;

latte 0% di grassi;

1 uovo;

olio EVO.

Cotolette di pollo al forno light morbide e con poche calorie

Una volta che abbiamo tutti i nostri ingredienti, passiamo alla preparazione. Il primo step da fare è passare la carne nel latte e lasciarla un po’ in ammollo. Facendo questo passaggio andremo ad ammorbidire il pollo. Dopodiché scoliamo le fettine dal latte e le passiamo nell’uovo sbattuto. A questo punto possiamo ricoprirle con la farina e il pangrattato. Questo è un passaggio importante e bisogna farlo bene. Comprimiamo bene con le mani in modo che il pane aderisca su tutte le parti del pollo.

È importante, cosicché, durante la cottura, la panatura resti intatta. Versiamo un po’ di olio su una teglia e le cuociamo nel forno a 200 gradi per circa 20 minuti. Una volta cotte le possiamo servire su un piatto di insalata e grana. Ecco come fare delle ottime cotolette di pollo al forno light morbide e gustose.

Varianti

In alternativa a questo possiamo anche fare dei bocconcini di pollo. Il procedimento di impanatura sarà lo stesso. Però, prima di andare a mettere le fettine nel latte, andiamo a tagliare il pollo in cubetti medi. Così facendo formeremo i classici nuggets di pollo, che piacciono molto anche ai bambini. Nel pangrattato si possono aggiungere anche diverse spezie, come ad esempio la curcuma o la paprika piccante. In alternativa, alcuni al posto del pane grattugiato utilizzano i cornflakes, coi quali uscirà una panatura molto più croccante e leggera.

