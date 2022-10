Come fare le castagne nella friggitrice ad aria da sbucciare facilmente

Quando dobbiamo cuocere le castagne le strade più battute sono quelle di lessare o arrostire questi frutti.

Solitamente adoperiamo la padella o il forno per ottenere un risultato gustoso.

Oggi ci viene in aiuto la tanto desiderata friggitrice ad aria. Grazie a questo elettrodomestico si possono portare in tavola delle castagne perfette in soli 15 minuti. È quindi un procedimento più veloce e che ci offre una castagna arrostita e facile da sbucciare.

Come fare le castagne nella friggitrice, non bollite o in padella

Quando compriamo le castagne dobbiamo assicurarci che siano integre e che non risultino molli o vuote. La castagna non è buona quando c’è dell’aria all’interno. Il colore deve essere di un marrone brillante. In ogni caso, dopo averle lavate sotto l’acqua corrente, dovremo metterle a bagno per circa mezz’ora. Se dovessimo osservare delle castagne che restano in superficie, dovremo eliminarle perché marce e attaccate probabilmente dai vermi. Potremo cuocere quelle che si depositano sul fondo della bacinella.

Per arrostire le castagne nella friggitrice ad aria, dopo averle lasciate in ammollo e selezionate, dovremo inciderle orizzontalmente sul lato bombato. L’incisione dovrà essere abbastanza profonda da scalfire completamente la buccia.

Il cestello della friggitrice dovrà essere ricoperto con del sale fino e le castagne dovranno essere posizionate una accanto all’altra con il lato inciso verso l’alto.

Sbucciarle facilmente e conservarle crude o cotte

Prima di avviare la cottura, dovremo spruzzare i frutti con dell’acqua e poi cuocere a 200 gradi per 15 minuti.

Per riuscire a pelarle velocemente, dovremo avvolgerle ancora bollenti in un panno pulito e umido. Non appena si saranno intiepidite, saranno pronte per essere pelate agevolmente e gustate.

Non più un segreto come fare le castagne nella friggitrice. Se volessimo conservarle già cotte dovremo sbucciarle e, una volta raffreddate, inserirle in un sacchetto da freezer e congelarle. In questo modo potremo avere castagne pronte per circa 6 mesi.

Se volessimo conservarle più a lungo da crude, dovremmo essiccarle. Prima però è consigliabile sbucciarle. Per riuscire in questa operazione è necessario inciderle e sbollentarle per circa 3 minuti, in modo da rendere l’esterno più tenero. Nell’acqua è utile aggiungere un cucchiaio di olio per facilitare la pelatura.

A quel punto potremo inserirle nell’essiccatore e procedere lentamente ed a bassa temperatura. I frutti dovranno essere mescolati frequentemente durante questo passaggio. Una volta disidratate dovranno essere conservate in barattoli sterilizzati o, ancora meglio, all’interno di sacchetti sottovuoto. In questo modo verranno preservate tutte le qualità organolettiche della castagna e si conserveranno a lungo.

