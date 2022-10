Ecco la ricetta per preparare la marmellata di fichi d’India e mele

Tra la frutta di stagione di questo periodo autunnale, insieme a castagne e nocciole non mancano i gustosi fichi d’India. Oltre che di ottimo sapore sarebbero anche ricchi di proprietà nutrizionali, come un vario contenuto di minerali e di vitamina C. I fichi d’India potrebbero inoltre avere proprietà depurative di cui sarebbe interessante appropriarsi. Per farlo potremmo semplicemente gustarli al naturale oppure sotto forma di una deliziosa marmellata. Che potremmo spalmare la mattina su una fetta biscottata integrale, anche quando siamo a dieta.

Tutti gli ingredienti necessari

A frutti di stagione come i fichi d’India potremmo unire le mele e realizzare una gustosa e salutare marmellata. Da assaporare a colazione o a merenda con il pane oppure anche abbinata a un antipasto a base di formaggi.

Per preparare la marmellata saranno necessari pochi ingredienti:

1 kg di fichi d’India;

2 mele;

1 limone;

700 gr di zucchero bianco.

Scopriamo come procedere.

Ecco la ricetta per preparare questa deliziosa confettura di frutta

Per iniziare la preparazione della nostra confettura di frutta, dovremo prendere le mele. Dovremo sbucciarle per bene con un coltello affilato e tagliarle in pezzi molto piccoli. Faremo la stessa cosa con i fichi d’India, prestando particolare attenzione a non pungerci durante la sbucciatura. Taglieremo a pezzetti anche i fichi e li metteremo con le mele in una pentola. Qui aggiungeremo il succo di un limone spremuto e lo zucchero. Dovremo quindi far cuocere il tutto a fiamma bassa per circa 1 ora e 10 minuti, mescolando di tanto in tanto con un cucchiaio.

Al termine delle tempistiche trasferiremo il preparato in un mixer e azioneremo il piccolo elettrodomestico a velocità media per meno di un minuto. Filtreremo quindi con un colino in modo da sbarazzarci dei semi dei fichi.

Ecco la ricetta per preparare una deliziosa marmellata a base di fichi d’India e mele in modo semplice e veloce.

Potremo ora trasferire la confettura all’interno di uno o più barattoli di vetro accuratamente sterilizzati in precedenza. Dovremo capovolgere i barattoli e lasciare raffreddare. Successivamente, la marmellata sarà pronta per essere gustata a piacimento.

L’abbinamento con i formaggi

Abbiamo accennato all’abbinamento con i formaggi della marmellata di fichi d’India e mele. Il sapore dei fichi, infatti, si sposa molto bene con quello del formaggio. In particolare, è possibile abbinarli ai formaggi di media stagionatura. Possiamo, ad esempio, tagliare un pezzo di Brie e spalmarvi sopra un cucchiaio di confettura di fichi d’India e mele. Con questa marmellata stanno bene anche il Parmigiano e il Pecorino fresco oppure i formaggi erborinati.

Lettura consigliata

Ricetta per fare la marmellata o la confettura di albicocche con poco zucchero