Oltre al Leone sono questi i 3 segni che non sanno perdonare torti e tradimenti

Spesso consultiamo l’oroscopo per cercare di capire il carattere di alcune persone. Ognuno di noi possiede caratteristiche che ci rendono unici ma, al contempo, chi appartiene allo stesso segno zodiacale ha qualcosa in comune. Complici le influenze dei pianeti che li dominano, ci sono segni zodiacali enigmatici e difficili da capire, ma anche altri dal carattere espansivo e socievole. Oggi vogliamo concentrarci invece sui segni dello zodiaco che portano rancore. Perdonare un torto subito o un tradimento può essere molto difficile. Tuttavia, ci sono alcuni segni zodiacali che è meglio non fare arrabbiare, perché ottenere il loro perdono può essere davvero complicato.

Leone

Molti sanno che i nati sotto il segno del Leone sono persone tendenzialmente orgogliose. Dominati dal Sole, gli appartenenti a questo segno di Fuoco non perdonano. I Leone sono soggetti molto fedeli e che credono nel valore dell’amore e dell’amicizia. Se scoprono un tradimento, i Leone potrebbero non solo non parlarci più, ma anche meditare e pianificare una vendetta. I nati sotto questo segno spesso si lasciano guidare dall’istinto e agiscono prima di pensare. Per riconquistare la loro fiducia, occorrerà avere pazienza e fargli capire quanto sono importanti per noi.

Oltre al Leone sono questi i 3 segni che è meglio non fare arrabbiare

Un altro segno di Fuoco che è meglio non fare arrabbiare è l’Ariete. I nati sotto questo segno possiedono quasi sempre un carattere testardo e molto suscettibile. Non è difficile fare arrabbiare un Ariete, ma se subisce un torto grave o un subdolo tradimento potrebbe addirittura dimenticarsi completamente di quella persona. Una volta feriti, gli Ariete si mostreranno poco inclini al dialogo e al confronto e non basterà accarezzare il loro ego per riconquistarli. Tuttavia, una volta passata la rabbia, l’Ariete potrebbe tornare a mostrare dei piccoli segni di riavvicinamento, ma attenzione a non mostrarsi insistenti e oppressivi.

Pesci

I nati sotto il segno dei Pesci sono persone molto buone e sempre disposte ad aiutare il prossimo. Proprio per questo motivo, se subiscono un tradimento possono trasformarsi in vere e proprie furie. Fare arrabbiare un Pesci non è affatto una buona idea. Dopo un iniziale periodo di discussioni e litigi, gli appartenenti a questo segno d’Acqua potrebbero perdonare l’amico o il partner che l’ha tradito. Tuttavia, dentro di sé i Pesci continueranno a soffrire e a rinfacciare i torti subiti. Per farsi perdonare da un Pesci dovremo mettere i loro sentimenti davanti a tutto e promettere totale sincerità.

Sagittario

Oltre al Leone sono questi i 3 segni che portano rancore e i Sagittario sono gli ultimi di cui parleremo. I Sagittario sono dominati dal pianeta Giove e possiedono un carattere molto forte. Difficilmente i nati sotto questo segno dimenticano le ingiustizie subite e farsi perdonare potrebbe essere un’ardua impresa. Per gli appartenenti a questo segno di Fuoco, lealtà e sincerità sono le basi per qualsiasi rapporto, sia esso di lavoro, amore o amicizia. Tradire la fiducia di un Sagittario li porterà ad allontanarsi e a rifiutare un confronto per lungo tempo. Per tentare un riavvicinamento dovremo cercare di mettere le loro esigenze davanti a tutto il resto e mostrarci profondamente pentiti.

Lettura consigliata

Settimana sfortunata per Ariete e Vergine, ma soldi in arrivo per altri 2 segni