Il pollo al forno è una ricetta che non passa mai di moda e piace proprio a tutti. Può essere una soluzione sbrigativa se cucinato con semplicità, ma può diventare anche una portata elegante. In ogni caso sarà sempre di primaria importanza la qualità dell’animale. Andare dal macellaio di fiducia semplificherà questo lavoro. Questa ricetta si presta bene a vari tipi di alimentazione, anche per chi non ama in modo particolare la carne. Questo perché la carne bianca è considerata tra le più magre. La carne di pollo apporta al nostro organismo proteine, vitamine, potassio e ferro. Questa carne inoltre è priva di carboidrati.

Come disossarlo

Innanzitutto è necessario pulire il nostro pollo, soprattutto se si decide di portare a casa l’animale per intero. In caso di piume ancora attaccate è possibile utilizzare delle forbici. Tuttavia, per essere certi di aver eliminato perfettamente le piume dal corpo dell’animale, possiamo bruciarle con la fiamma del fornello. Tagliare via la testa e le zampe, che in molti casi, soprattutto anticamente, venivano utilizzati per il brodo.

Attraverso un’incisione praticata allo sfintere del pollo, estrarre tutti gli organi interni. Anche qui in molti decidono di tenere da parte le frattaglie del pollo e cucinarle in seguito. A questo punto bisogna solo lavarlo accuratamente sotto l’acqua corrente. Una volta fatto questo possiamo chiederci come fare il pollo al forno in modo semplice. Qualcuno, prima di procedere, preferisce anche disossare il pollo. Innanzitutto procurarsi un coltello adeguato all’operazione, ovvero ben affilato. Il pollo rivolto a testa in giù va inciso nei pressi della colonna vertebrale, in modo da dividerlo in due parti uguali. Tagliare le ali e le cosce e incidere il petto. Una volta arrivati a questo punto è possibile staccare la carne dalle ossa.

Come fare il pollo al forno in modo semplice

Cucinare il pollo con le patate è tipico, ed anche se particolarmente apprezzato rischia di risultare un piatto banale. Nel tempo questa ricetta si è evoluta, abbinare al pollo altri alimenti non è difficile, serve solo un po’ di fantasia. Tra le tante ricette, una delle più semplici e sfiziose è il pollo al forno con patate, cipolle e pomodorini. La base del pollo è composta da cipolle sminuzzate, pomodorini divisi in due e patate tagliate a tocchetti. Una volta messi gli ingredienti su una pirofila, bagnati da un filo di olio di oliva, si adagia sopra il pollo tagliato in pezzi. Come ogni pollo al forno che si rispetti, verrà profumato con pepe, rosmarino, sale e peperoncino. Infine si inforna a 200° per quaranta minuti circa. Il pollo dopo la cottura sarà pronto per essere servito.

