La cucina di un tempo si basava su pochi ma calorici ingredienti. I piatti poveri di una volta venivano realizzati con pochi e sostanziosi ingredienti, niente veniva sprecato o buttato.

Non si buttava niente nel vero senso della parola, quello che oggi consideriamo scarto, si trasformava in un piatto gustoso. Alcune tradizioni sono arrivate a noi e anche oggi, come ieri, si cucinano i durelli.

I durelli, chiamati così per la loro consistenza, sono in realtà ventrigli, ovvero frattaglie del pollo. Nel dettaglio i ventrigli costituiscono una parte dello stomaco dell’animale. Ad oggi è possibile trovare i durelli presso qualsiasi macelleria.

Come pulire i durelli

Partiamo dal presupposto che bisogna pulire tutte le parti del pollo accuratamente, indubbiamente, però, le interiora hanno bisogno di un occhio di riguardo.

Per pulire i durelli è necessario tenerli a bagno in acqua e aceto per circa mezz’ora, in seguito bisogna risciacquare ed eliminare eventuali residui. Questa parte del pollo risulta particolarmente callosa rispetto ai classici fegatini, di consistenza molle. Tuttavia, vengono spesso cucinati insieme.

Anche i fegatini necessitano di un’accurata pulizia. Importantissimo in questo caso non rompere la vescichetta contenente il fiele, amarissimo. I fegatini, come i durelli, devono rimanere in acqua almeno quindici minuti per eliminare ogni residuo.

I durelli di pollo in umido sono una ricetta economica e saporita

Come abbiamo accennato, durelli e fegatini vengono spesso abbinati in cottura, il risultato è sempre un piatto saporito ma decisamente consistente. Sono tante le ricette e i condimenti a base di durelli, tuttavia è sempre bene optare per qualcosa di più leggero.

I durelli di pollo in umido sono una ricetta economica e saporita. Bastano pochi ingredienti per esaltare il sapore della carne che già di suo è molto intenso.

Per realizzare quattro porzioni occorrono questi ingredienti:

800 g di durelli di pollo;

2 cipolle grandi;

olio extravergine di oliva;

un bicchiere di vino bianco;

rosmarino;

sale;

acqua q.b.

Dopo aver lavato i durelli si procede tagliandoli in pezzi, la dimensione è a nostra discrezione. Si tritano le cipolle e si soffriggono a fiamma bassa. A questo punto si fanno rosolare i durelli di pollo nella padella e si aggiunge il vino bianco. Sfumato il vino si aggiungono acqua, sale e rosmarino. Dopo circa una ventina di minuti il piatto è pronto per essere gustato.

