Pulizie di Natale in pochi giorni per avere pavimenti, wc e bucato splendenti e profumati

Fare le pulizie di casa per le feste può essere un impegno che porta via fatica e tempo, ma con alcuni trucchi possiamo farle in maniera approfondita organizzandoci al meglio. Queste le regole fondamentali

Se vogliamo ottimizzare i tempi e arrivare a ridosso dei giorni più importanti di queste festività con la casa in ordine dovremo creare una tabella. Iniziamo con le camere da letto. Apriamo le finestre e togliamo le lenzuola, lasciamo arieggiare l’ambiente per qualche minuto. Gli acari non sopportano aria e sole. Occupiamoci del pavimento e di eliminare la polvere dalle superfici, quindi facciamo un primo bucato.

Per il pavimento, versiamo in un secchio l’acqua tiepida e aggiungiamo 2 cucchiaini di bicarbonato e un pezzo di sapone di Marsiglia. Dopo aver passato lo straccio anche negli angoli e aver rimosso la polvere, lasciamo asciugare con le finestre aperte.

In seguito, rimettiamo in ordine gli armadi e sistemiamo le candele profumate natalizie per tenere nell’ambiente un odore fresco e piacevole. Sistemiamo il letto con lenzuola pulite e poggiamoci sopra 2 cuscini natalizi.

Prodotti naturali e delicati

Se vogliamo occuparci delle pulizie di Natale in pochi giorni, il mercoledì e il giovedì facciamo il bucato e, nel mentre che le lavatrici lavorano, disinfettiamo i pavimenti della casa.

Per la cucina possiamo usare l’aceto bianco, per il bagno l’acido citrico e per il salone ricorriamo ad acqua ossigenata e bicarbonato. Sono ingredienti naturali che garantiranno l’igiene negli ambienti della casa, ma anche la freschezza.

Le regole per il bucato sono chiare. Laviamo a mano solo i capi delicati, ma nella lavatrice evitiamo dimettere l’ammorbidente. Preferiamo la vaniglia nera per camicie e maglioni, nuvola di cotone per le lenzuola, zenzero e lime per pantaloni e abbigliamento sportivo.

Stendiamo il bucato e mentre si asciuga liberiamo le mensole dalla polvere e i vetri dagli aloni. Per la polvere creiamo un mix di aceto e acqua, per gli aloni dei vetri possiamo utilizzare il sapone di Marsiglia.

Pulizie di Natale in pochi giorni con le giuste attenzioni per il bagno

Il venerdì dedichiamoci alla cucina e sabato al bagno. In cucina evitiamo sgrassatori e prodotti acidi. Aiutiamoci con un panno in microfibra e puliamo le superfici in pietra e granito con il detersivo biologico per i piatti. Per le superfici in ceramica è ottimo l’aceto bianco con l’aggiunta di olio essenziale alla lavanda. Per piani da lavoro e taglieri va bene il bicarbonato con tanta acqua calda. Se vogliamo mantenere i piani lucenti, aggiungiamo una goccia di olio di semi. Un piccolo segreto che ci darà tante soddisfazioni.

Il bagno è un ambiente delicato. Gli ospiti lo utilizzeranno spesso, quindi asciugamani sempre morbidi, puliti e profumati, vetri senza aloni e water impeccabile. Marmi e ceramiche sono sensibili a prodotti acidi. Per eliminare le incrostazioni e lo scuro del fondo del water dobbiamo creare un prodotto con sale e bicarbonato. 1 etto di sale e 1 etto di bicarbonato andranno sciolti in un secchio di acqua tiepida.

Panno in microfibra per la struttura del water e lo scopino per l’interno. Se rimane una parte del prodotto aggiungiamo olio essenziale di mentolo o pino e versiamolo nella cassetta dell’acqua. Ogni volta che tireremo lo sciacquone un odore fresco di pulito di diffonderà nel bagno. Gli ospiti apprezzeranno sicuramente.