Segni zodiacali che hanno il cibo come passione, quali si innamoreranno a tavola durante le feste?

L’amore quando scoppia a tavola dura per sempre. Alcuni segni preferiscono scegliere il proprio partner di fronte a un piatto fumante. Se ci dovesse capitare non roviniamo tutto. Oltre a essere gran mangiatori, questi segni sono raffinati. Dovremmo essere all’altezza.

È una passione che fa discutere. Molti dicono che mangiarne troppa faccia male alla salute, eppure la carne a tavola è immancabile per molti segni zodiacali. Potrebbe essere un elemento che li accomuna durante una prima uscita, oppure durante le prime festività natalizie trascorse insieme. Chi appartiene ad Ariete e Leone ha una passione smodata per la carne. In generale, questi segni amano la buona cucina, ma si esaltano con le grigliate. Si sentono di ottimo umore di fronte a una bistecca, aperti alle conversazioni più intime e alla condivisione. Ottimi bevitori, amano i vini rossi strutturati che con i secondi sono perfetti.

Per le grigliate scelgono chianina o marchigiana. La presentazione nel piatto potrebbe passare in secondo piano. Questi 2 segni potrebbero trascorrere una serata rilassante anche nella trattoria sotto casa. Ma è necessario che la qualità dei cibi sia elevata. Se un Leone invita a cena un Ariete, o viceversa, con brasati e arrosti sarà amore a prima vista. Pensiamoci bene prima di scegliere il menù da proporre in questo Natale.

Viaggi per il Mondo con una forchetta in mano

Tra i segni zodiacali che hanno il cibo come passione troviamo Bilancia e Gemelli. Che accoppiata questo fine anno! Tanto amore e cibo ottimo. Ma esotico. È una vera fissazione per entrambi i segni e una frequentazione nuova potrebbe sbocciare davanti a questo tipo di cucina. Ricette vegan con l’okra, una malvacea che è ottima per combattere diabete e integrare vitamine K, B ed E. Avocado, winged beans, frutto della passione e batata, questi 2 segni avranno di che conversare su palestra e cibi salutari. Potrebbe nascere l’amore e durare tanti anni, questi cibi sono tutti ricchi di flavonoidi, vitamine e fibre. Bilancia e Gemelli puntano alla longevità.

Argomento in apparenza poco romantico che, invece, questi 2 segni utilizzano per legare, condividere l’intimità e conoscersi in fretta. Potrebbe non essere facile cucinare piatti originali con questi cibi. Se ci riusciamo colpiremo nel segno e Cupido avrà vita facile nel fare il resto.

Segni zodiacali che hanno il cibo come passione e che amano cucinare

Prestiamo attenzione a un altro segno considerato buongustaio. Il Toro è molto esigente a tavola. Per lui è importante la qualità, ma anche la quantità e la varietà. Non è facile soddisfarlo. Il Toro di solito sa anche cucinare quindi è un ottimo critico, ma se il cuore batte potrebbe evitare di farci notare gli errori preferendo darci dei consigli. È un ottimo intenditore di vini, quindi dovremo studiare prima di un appuntamento.

La donna Toro è considerata la migliore cuoca dello zodiaco. Se abbiamo avuto la fortuna di avere un appuntamento non sprechiamolo. Andiamoci digiuni, prepariamoci a una serata con i fuochi d’artificio. Primi e secondi saranno ottimi. Ma i piatti in cui sono formidabili sono i dessert. Ci conquisteranno prendendoci per la gola, i dolci natalizi sono sostanziosi e ricchi. Una corsetta l’indomani non sarebbe una cattiva idea. La donna Toro apprezzerà che oltre a essere buone forchette ci preoccupiamo di smaltire le calorie in eccesso mantenendoci in forma.