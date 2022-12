3 semplici decorazioni natalizie last minute per una casa talmente bella e profumata da far invidia!

Come realizzare delle decorazioni natalizie last minute-proiezionidiborsa.it

Casa profumatissima e più elegante in soli 5 minuti? Ecco le decorazioni fai da te più facili e veloci che stanno spopolando.

Siamo finalmente pronti per festeggiare il Santo Natale con amici e parenti. In bella vista alberi, presepi e decorazioni varie, dentro e fuori le nostre abitazioni. Chi è ancora indeciso sull’outfit da sfoggiare durante le feste dovrebbe affrettarsi! Manca poco! Tuttavia, non serve spendere una fortuna per vestirsi bene e alla moda. Talvolta, basta conoscere gli abbinamenti migliori e più alla moda delle feste per brillare senza eccessi. Stilato, ormai, anche il menù di Natale. Tra le tante prelibatezze che si susseguiranno sulle nostre tavole non può mancare l’arrosto. Tanto buono quanto difficile da mantenere morbido. Dunque, meglio capire alla svelta i trucchetti per averlo sempre perfetto.

Insomma, la verità è che siamo in procinto di accogliere il Natale, ma siamo davvero pronti? Per i ritardatari, ma anche per chi desidera regalare ad amici e parenti un’atmosfera magica, elegante e delicatamente aromatizzata, ecco 3 semplici decorazioni natalizie last minute da non perdere.

Le arance: una ricchezza dietro l’altra

Non solo buone e ricche di vitamine, le arance sono favolose anche per realizzare delle splendide decorazioni a costo zero. Sembrerebbe una tradizione sudtirolese, eppure creare delle decorazioni con le fette di arancia ha ormai conquistato tutto il Mondo.

Le fette di arancia essiccate sono perfette per realizzare ghirlande e centrotavola coloratissimi e profumati.

Un’idea semplice ma d’effetto è quella di inserire dei chiodi di garofano nella scorza delle arance intere e fresche. Un modo sfizioso per creare delle decorazioni originali da servire agli ospiti al momento della frutta. Utilissime anche per un centrotavola profumatissimo. Per un risultato ancora più bello, si consiglia di intagliare le arance con la punta di un coltello.

Vediamo le altre 2 delle 3 semplici decorazioni natalizie last minute da replicare in questi giorni

Mai pensato di creare delle rose con le bucce d’arancia? Ideali per decorare una tavola addobbata per Natale. Inoltre, se collocate sui termosifoni possono sprigionare un aroma delizioso. Sbucciare le arance con un coltello cercando di non rompere mai la buccia. Arrotolare il lungo strato di buccia su sé stesso e creare una rosa. Poi, bloccare l’estremità con uno spillo. Il risultato sarà elegantissimo.

Infine, con le bucce e le fette di arancia essiccata si possono realizzare anche molte tipologie di ghirlande. Con delle piccole formine dei biscotti si possono ricavare stelle e cuori dalla buccia. Successivamente, creare un piccolo foro e unire tutte le sagome con uno spago. Queste decorazioni possono essere posizionate ovunque. Sull’albero, ad esempio, oppure usate come segnaposto, ma anche come decorazioni per portacandele o portatovaglioli.