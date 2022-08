Il babà, fatto con pochi e semplici ingredienti, è il dolce napoletano per eccellenza. Tuttavia non tutti conoscono le vere origini di questo dolce. Il babà nasce dalla ricetta di un dolce tipico della Polonia, in seguito rivisitato dai francesi e infine trasformato dai pasticceri napoletani. Dolce a pasta lievitata cotto in forno, il suo diametro varia dai cinque ai quaranta centimetri. Esistono varie versioni di babà, con panna o cioccolato e alle fragole. Il babà buono da mangiare in ogni stagione, risulta più fresco da mangiare in estate all’arancia.

Come fare il babà napoletano all’arancia

La base del dolce è uguale per tutte le varianti di babà, la farcitura può essere a nostro gusto. Per fare il babà napoletano all’arancia occorrono pochi e semplici ingredienti. Gli ingredienti per la base sono:

350 gr di farina;

250 gr di burro;

1 lievito di birra;

2 cucchiai di zucchero;

6 uova;

un pizzico di sale;

100 gr di panna.

Gli ingredienti per la bagna e la guarnizione sono:

100 gr di zucchero

4 bicchierini d rhum

100 gr di acqua

5 arance

Il procedimento

Per fare il babà sciogliere il lievito in un po’ d’acqua tiepida e con qualche cucchiaio di farina ottenere una pasta molle da far lievitare circa un’oretta in un luogo tiepido. Quando il volume sarà raddoppiato, unire alla rimanente farina posta precedentemente in una terrina. A questo punto aggiungere il sale, il burro morbido e le uova. Lavorare il composto energicamente e aggiungere in seguitolo zucchero e la panna.

Versare il composto in uno stampo imburrato. Fare lievitare per due ore in un luogo ben riparato e asciutto, dopodiché infornare e fare cuocere per una ventina di minuti. Nel frattempo è necessario preparare la farcitura con le arance. Sbucciarne tre, eliminare i filamento e in seguito tagliare a fettine. Mettete le arance in una terrina coperte con lo zucchero, il rhum ed il succo delle altre due arance e lasciar macerare. Versare lo sciroppo in un pentolino, aggiungere cinquanta grammi di acqua e far cuocere per qualche minuto. Infine prendere il babà, sistemarlo su un vassoio, guarnirlo con le fettine di arancia e coprire con lo sciroppo fatto raffreddare.

Lettura consigliata

Sembra quasi un babà ma profuma di limone questa sofficissima torta alla ricotta che sta spopolando