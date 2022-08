Ogni stagione è buona per infornare biscotti, tuttavia durante il periodo estivo molti prediligono sapori freschi. Questa ricetta coniuga con successo il dolce del biscotto con l’aroma fresco e profumato dell’anice.

La pianta

Originaria dell’Oriente, l’anice è una pianta vellutata di media taglia, circa 40-60 centimetri. I fiori bianchi disposti ad ombrello sbocciano nel mese di luglio e vengono così sostituiti da minuscoli frutti fibrosi di forma ovoidale. Le foglie inferiori sono a lobi arrotondati, quelle del fusto sono acute e ristrette alla base. I semi dell’anice dovrebbero essere raccolti preferibilmente al momento della rugiada. Per la coltivazione dell’anice, è indispensabile una terra ricca e una buona esposizione.

La semina si effettua di solito dopo gli ultimi geli. Le proprietà benefiche di questa pianta si possono paragonare a quelle del finocchio selvatico, entrambi regolano le attività digestive. Noto come antispasmodico, tra le proprietà più importanti dell’anice si ricordano quelle balsamiche, carminative e stimolanti. I semi di questa pianta, interi o tritati, vengono utilizzati per aromatizzare liquori, pani e focaccia. Nella medicina popolare era considerato un afrodisiaco, i frutti raccolti nel mese di agosto avrebbero avuto proprietà eccitanti.

Biscotti all’anice semplici e profumati

Per questa ricetta servono pochi ingredienti:

300 gr di farina;

300 gr di zucchero;

70 gr di semi di anice;

2 uova.

Per fare i biscotti all’anice disporre la farina a fontana, lo zucchero al centro, le uova e i semi di anice finemente tritati. Impastare il tutto rapidamente e poi lavorarlo per qualche minuto. Ricavare da questo impasto delle strisce lunghe quindici centimetri e larghe cinque centimetri, dello spessore di un centimetro e mezzo circa. Disporre sulla placca del forno unta ed infarinata e cuocere per dieci o quindici minuti a temperatura media. In seguito tirare fuori la placca e tagliare le strisce orizzontalmente, ricavando così dei biscottini. Completare la cottura per altri venti minuti e fare raffreddare. Una volta raffreddati i biscotti all’anice semplici e profumati sono pronti. Ottimi per accompagnare tè o tisane e buoni come fine pasto

Lettura consigliata

Questi biscotti alle fragole morbidi sono il dolce dell’estate