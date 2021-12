La ciambella è uno dei dolci più conosciuti e semplici da preparare. Basta unire uova, zucchero, farina e pochi altri ingredienti per ottenere tanta morbidezza e un’altezza da capogiro.

Eppure, il rischio che la torta sia troppo asciutta o troppo umida è sempre dopo l’angolo. La ricetta che segue riesce un po’ a sorvolare quest’ostacolo, semplicemente perché è impossibile non ottenere il massimo della cremosità da questo dolce.

A prima vista sembra quasi un babà, ma profuma di limone questa sofficissima torta alla ricotta che sta spopolando. All’aspetto è, infatti, scura e spugnosa, ma nasconde tutto l’intenso aroma del limone e la cremosità inconfondibile della ricotta.

L’ingrediente indispensabile per la buona riuscita del dolce

La regina di questa ricetta è sicuramente la ricotta, nessun bisogno di burro o di chissà quale procedimento complicato. A rendere sofficissimo il dolce ci pensa la ricotta. Infatti, tutti questi modi irresistibili di usarla nei dolci la rendono l’alleata perfetta per un fine pasto indimenticabile.

Si tratta di un ingrediente super versatile utilissimo in cucina. Nessuno, poi, immagina quanto sia facile preparare la ricotta in casa con soli 2 ingredienti presenti in ogni frigo.

Ma, ora, ecco ingredienti e procedimento per questo dolce.

Ingredienti per la torta soffice alla ricotta e limone (per uno stampo da 26 centimetri)

400 grammi di ricotta a temperatura ambiente;

350 grammi di zucchero;

4 uova medie;

400 grammi di farina 00;

4 cucchiai di olio di semi di arachidi;

una bustina di lievito per dolci;

la scorza di 2 limoni bio;

40 millilitri di succo di limone.

Per la bagna

80 millilitri di succo di limone;

3 cucchiai di zucchero.

Sembra quasi un babà ma profuma di limone questa sofficissima torta alla ricotta che sta spopolando

Mescolare la ricotta con lo zucchero in un mixer per ottenere una crema omogenea priva di grumi. Aggiungere anche la scorza di limone, le uova intere, la farina setacciata con il lievito, il succo di limone e l’olio. Continuare a mescolare fino a ottenere un impasto ben cremoso.

Versare l’impasto in una tortiera per ciambella, precedentemente imburrata e infarinata. Cuocere il dolce a 175 gradi in forno statico preriscaldato. Occorreranno all’incirca 50 minuti di cottura, ma è sempre preferibile effettuare la prova con lo stecchino.

Per preparare lo sciroppo per la bagna, unire succo di limone e zucchero in un pentolino e cuocere per 3 minuti a fuoco lento. Lasciare raffreddare e, nel frattempo, sfornare il dolce e praticare dei fori sparsi. Questo servirà a far assorbire alla ciambella tutto lo sciroppo.

