Come fare durare la tinta a lungo? Con i consigli dei parrucchieri avrai i capelli lucenti per mesi

Tingersi i capelli ci permette di dare un tocco nuovo alla nostra immagine. Non appena usciti dal parrucchiere i nostri capelli appaiono perfetti. Tuttavia, dopo poche settimane, il colore inizia ad apparire spento e meno intenso. È possibile mantenere il colore vivo e lucente a lungo? La risposta è sì e se ti stai chiedendo come fare la risposta ce la danno gli esperti della cura dei capelli.

C’è chi lo fa per voglia di cambiare e chi invece lo fa per esigenza. Colorarsi i capelli è una pratica sempre più diffusa tra le donne di ogni età. Anche se i capelli grigi sono sempre più di tendenza, spesso ci piace cambiare look. Quale miglior modo per farlo se non rinnovando il colore? Una volta fatta la tinta però non possiamo trattare i nostri capelli come prima. I capelli colorati necessitano di maggiori cure e attenzioni non solo per mantenerli belli, sani, ma anche per fare durare di più la tinta. Oggi con questo articolo ci affidiamo ai consigli dei parrucchieri che ti permetteranno di mantenere per mesi il colore brillante e luminoso come appena fatto.

Come fare durare la tinta a lungo? Ecco come lavare i capelli nel modo corretto

Lavare troppo spesso i capelli può stressarli molto e i capelli tinti sono molto più delicati rispetto a quelli naturali. Questo è un aspetto che devi tenere ben presente dopo aver fatto la tinta. Per prima cosa, dunque, cerca di lavarli meno frequentemente. I parrucchieri consigliano di lavarli non più di due volte la settimana. Se hai bisogno di lavarli una volta di più, usa uno shampoo secco.

Quando lavi i capelli usa l’acqua tiepida o meglio ancora fredda: in questo modo le squame dei capelli si chiudono preservando il colore. Un altro consiglio utile riguarda la scelta dei prodotti per fare lo shampoo. Scegli shampoo e balsamo senza solfati: questi sono molto aggressivi e fanno scaricare più in fretta la tinta. Infine, usa balsami colorati e hair gloss: questi prodotti sono in grado di ravvivare i riflessi e di mantenere vivo il colore.

Proteggi i capelli: il segreto fondamentale per un colore così bello da fare invidia

Ti stai chiedendo come fare durare la tinta a lungo? Applicare il balsamo prima e dopo il lavaggio permette non solo di avere capelli morbidi come la seta, ma anche di sigillare il colore. I raggi UV del sole, la salsedine e il cloro possono fare scolorire i capelli e indebolirli. Anche phon e piastra sono nemici numero uno della tinta. Usa la piastra il meno possibile. Quando asciughi i capelli mantieni il phon almeno a 30 centimetri di distanza dai tuoi capelli e non usare aria troppo calda.

Forse non lo sai, ma usare l’olio per capelli aiuta a nutrirli e rinforzarli. D’altra parte, i prodotti oleosi contribuiscono a scaricare il colore più velocemente. Ecco perché sarebbe meglio evitarli. Al loro posto, una volta alla settimana applica una maschera naturale per nutrire i capelli in profondità e proteggerli dai fattori esterni. Per proteggere i capelli unisci un uovo, 4 cucchiai di yogurt bianco e 3 cucchiai di miele. Mischia gli ingredienti e applica la maschera sui capelli prima dello shampoo. Avvolgi i capelli con la pellicola e tieni in posa la maschera per 15 minuti: il risultato ti sorprenderà!