Orologio elegante e di classe sotto 300 euro? Questi 5 modelli hanno poco da invidiare a Rolex e Omega

Passano gli anni, le tecnologie si evolvono ma l’orologio da polso resta un must per chi vuole dimostrare classe ed eleganza. E come stiamo per scoprire non serve spendere una fortuna in Rolex o Omega per fare una splendida figura. I 5 modelli che presenteremo tra poche righe costano meno di 300 euro e sono davvero incredibili.

Esistono accessori che superano la prova del tempo e anche dopo centinaia di anni restano simboli di status e classe. In questa categoria rientra a pieno diritto l’orologio da polso. Anche se viviamo nell’epoca dei super tecnologici smartwatch, l’orologio rimane un oggetto imprescindibile per chi vuole farsi notare. E tra poche righe scopriremo dei modelli di incredibile livello a prezzo abbordabile. Cerchiamo un orologio elegante e di classe sotto 300 euro? I 5 che stiamo per vedere non ci faranno rimpiangere i famosi (e costosissimi) Rolex e Omega Seamaster.

Citizen CA0645-15H: l’orologio perfetto per l’uomo sportivo e anticonvenzionale

Rolex è senza dubbio il punto di riferimento mondiale quando si parla di orologi di alto livello. E questo a dispetto dell’esistenza di orologi di classe altrettanto validi. Non tutti, però, hanno il budget o semplicemente la voglia di acquistarne uno. Per fortuna ci sono anche alternative per chi non vuole spendere più di 300 euro.

Una delle migliori in assoluto è il Citizen CA0645-15H. Con il suo cinturino nero forato, il quadrante dello stesso colore e la cassa da 44mm, il Citizen è perfetto per l’uomo sportivo e anticonvenzionale. In più ci sono anche il cronografo, il calendario e molte altre funzioni interessanti.

Stupiamo tutti con il Thomas Sabo WA0295 e il Timex M79

Cerchiamo un orologio che sia allo stesso tempo elegante e dal design innovativo? Quello che fa per noi potrebbe essere il Thomas Sabo WA0295. Il Thomas Sabo è un accessorio particolarissimo. Il quadrante nero è decisamente elegante, così come i numeri romani sulle 3, le 6, le 9 e le 12. La vera chicca? La testa di drago nel cuore del quadrante e sul lato delle meccaniche.

Amiamo lo stile minimal anni ‘70? L’orologio che fa per noi è il Timex M79 con cassa angolare e bracciale in acciaio inossidabile. Un oggetto sobrio e misurato da portare in ogni occasione e con ogni outfit.

Orologio elegante e di classe sotto 300 euro? Proviamo con il Bulova Chronograph Heritage e il Sector 230

Intorno ai 300 euro possiamo trovare anche proposte di notissimi marchi come Bulova e Sector. Tutto da scoprire il Bulova Chronograph Heritage, ispirato ai cronografi degli anni ‘50. Anche in questo caso sono lo stile vintage e l’acciaio a dominare, così come lo spettacolare quadrante nero con numeri arabi e scala tachimetrica.

Nel corso degli ultimi anni Sector è stata capace di rinnovare il suo parco orologi con nuovi prodotti innovativi ed ecosostenibili. Una delle ultime creazioni è lo splendido Sector 230, realizzato con acciai completamente riciclati. Un orologio che mantiene tutte le caratteristiche storiche del brand. Tra queste la cassa da 43 mm resistente fino a 200 metri di profondità, le linee pulite del quadrante e il cinturino iper resistente.