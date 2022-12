Come fare con una persona anziana per le feste: i consigli per aiutarla a vivere un bel Natale

A Natale e Capodanno bisogna avere particolare cura delle persone anziane. Ma come fare per far vivere loro delle feste in serenità? Ecco alcuni consigli che arrivano dagli esperti della sanità.

Quando si organizzano le feste natalizie non bisogna tralasciare nulla. Molte persone sono piene d’entusiasmo e i bambini, in particolare, saltano di gioia all’idea di poter vedere Babbo Natale e ricevere i regali.

Gli adulti sono più proiettati verso qualche viaggio romantico o sulla neve, ma capita che alcuni sentano la malinconia delle feste. Questo succede soprattutto alle persone anziane, le quali tornano a pensare a chi hanno perso e spesso vengono lasciate sole.

Mai lasciare da solo un anziano durante le feste, anche se può essere difficile gestire la situazione. Vedremo come fare con una persona anziana per le feste in modo da far vivere anche a lei un Natale e un Capodanno sereno.

Come fare con una persona anziana per le feste: come festeggiare il Natale?

Ribadendo il fatto che un anziano non deve essere mai lasciato solo, soprattutto nel periodo delle feste, è molto importante non togliergli la sua routine. Quindi, si può festeggiare e organizzare qualcosa a casa sua in modo da permettergli di rispettare comunque le sue abitudini.

Un anziano, magari anche malato, deve poter mangiare negli orari giusti e nel modo giusto e riposare sia al pomeriggio che alla notte. Per non farlo sentire a disagio se è abituato ad andare a letto molto presto alla sera, meglio organizzare un pranzo.

Se il pranzo viene fatto in un’altra casa, non la sua, meglio avere l’accortezza di riservargli un angolo tutto per lui con una poltrona comoda, una copertina e tutto ciò che gli serve. Se, invece, la famiglia ha optato per il ristorante, meglio che sia vicino a casa sua per fargli fare un viaggio molto breve e avere la sicurezza di poter tornare quando vuole.

Le attività migliori e i regali più graditi per gli anziani

Va sicuramente bene coinvolgerlo in giochi moderni, circondarlo dell’allegria dei nipoti, ma sarebbe meglio ad un certo punto avvicinarsi al suo mondo. Ecco allora che si potrebbe giocare a tombola oppure a carte facendo scegliere a lui o a lei il gioco che preferisce.

Metterlo in una condizione a lui familiare, in cui può anche essere superiore per esperienza a tutti gli altri, lo renderà molto felice e si noteranno molti più sorrisi da parte sua. Provare per credere.

Se le sue condizioni di salute lo permettono, si può anche fare una bella passeggiata, portarlo a trovare i suoi parenti anziani, oppure fargli fare delle videochiamate con amici e parenti lontani.

Ma cosa regalare ad una persona anziana? La scelta deve necessariamente ricadere su cose utili e pratiche nella vita quotidiana. Quindi, andrà bene tutto ciò che serve alla sua comodità: una poltrona nuova, uno scaldamani o scaldapiedi simpatico, un telefono grande e facile da usare oppure un televisore più moderno e più grande.

Se la persona è particolarmente attiva, le possibilità aumentano: potrebbe essere utile un libro, qualche oggetto personalizzato con foto, un album che può sfogliare quando vuole, qualcosa di buono da mangiare o qualche accessorio per il proprio animale domestico.