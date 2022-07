Non è greca o italiana quest’isola paradisiaca poco conosciuta in Europa da visitare per un viaggio romantico a poco prezzo  

È famosa per una gara motociclistica molto pericolosa lunga 60 chilometri. I turisti di tutto il Mondo la raggiungono per assistervi e ne approfittano per visitare musei e fortezze, ma anche per ammirare la ferrovia Snaefell. Chi decide di vedere le bellissime città di Belfast, Dublino o Liverpool può facilmente fare i biglietti per il traghetto ai porti cittadini, oppure raggiungere quest’isola con l’aereo. L’aeroporto è ben collegato con Regno Unito e Irlanda.

È l’Isola di Man, molto ricca dal punto di vista culturale per via delle influenze norvegesi e celtiche. Ma anche per i legami con la saga di Harry Potter. L’effige del maghetto è presente nelle monete coniate che hanno valore legale. I prezzi dei pacchetti vacanza soddisfano tutte le esigenze, si possono organizzare vacanze estive romantiche o avventurose pianificandole con molta semplicità. In estate il clima oceanico garantisce giornate fresche e ventilate ideali per goderci gli scorci del panorama.

Giochi di luce

Non è greca o italiana quest’isola paradisiaca tutta da scoprire che offre un’alternativa valida alle spiagge del Mediterraneo. Il giro dei castelli è affascinante con alcune fortezze come quelle di Rushen e Peel, che sono tra le meglio conservate al Mondo.

Le chiese nascondono cripte misteriose, mentre alcune costruzioni come la Gatehouse Tower ci permettono di godere di un’ampia vista su buona parte dell’isola. Nella capitale, Douglas, possiamo visitare la Royal Hall e il Manx Museum. Mentre se vogliamo rimanere rapiti da un incredibile gioco di specchi ottenuti grazie alla luce naturale, possiamo scoprire la Grand Union Camera Obscura.

Se vogliamo noleggiare un’auto per spostarci comodamente all’interno dell’isola, possiamo farlo al porto o all’aeroporto. In autonomia possiamo muoverci lungo le vallate o scoprire alcune spiagge completamente diverse da quelle che frequentiamo di solito.

Le pedalate sulle colline verdi e ricche di vegetazione sono un’attività che solitamente i turisti non trascurano. Fare attività fisica e rilassarsi in mezzo alla natura è una delle cose che possiamo fare per trascorrere ore di relax in quest’isola. È considerata, infatti, uno dei posti migliori d’Europa in cui pedalare, passeggiare o fare trekking. La Road of the Gull è lunga 153 chilometri e ci permette di muoverci in diverse direzioni dell’isola scoprendo anche mete meno battute e segrete.

Chi ama l’avventura può inoltrarsi dentro gole affascinanti o visitare le scogliere. Oltre alla Snaefell Mountain Railway, esiste anche la Manx Eletric Railway, che ci porterà in giro senza problemi percorrendo il territorio in lungo e in largo con grande comodità. I prezzi sono molto competitivi. È possibile mangiare bene con poco. 1 litro di latte costa 1 euro, una bottiglia di vino di media qualità 9 euro. L’isola di Man è sicuramente una destinazione da tenere in considerazione.

