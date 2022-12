Attenzione se il cane non riesce a stare seduto: potrebbe essere molto grave!

Osservare il comportamento del nostro cane ci permette di capire da piccoli segnali se qualcosa non va. Uno di questi è il non riuscire a stare seduto o alzare il sedere. Perché lo fa? Ecco cosa potrebbe essere.

Com’è bello avere in casa con sé e la propria famiglia un piccolo animale domestico? In Italia per la maggior parte ci sono cani e gatti, ma non bisogna commettere l’errore di pensare che siano dei giochi. Bisogna assolutamente prendersene cura con attenzione, con impegno e responsabilità.

Un cane, in particolare, sa dare moltissimo affetto. Basti pensare alle feste che non riesce a trattenere quando rientriamo a casa. Ma in cambio delle sue attenzioni e della sua compagnia, dobbiamo osservarlo sempre bene. Infatti, occorre fare assoluta attenzione se il cane non riesce a stare seduto.

Questo è un sintomo, un campanello d’allarme di qualcosa che potrebbe essere anche molto grave. Quando il cane alza il sedere oppure si lamenta e non riesce a stare seduto c’è sicuramente qualcosa che non va. Vediamo, quindi, nel dettaglio che cosa potrebbe essere e cosa fare.

Attenzione se il cane non riesce a stare seduto: tutte le possibili cause

Tante persone vogliono addestrare o insegnare al proprio animale a stare seduto con un piccolo cenno o comando verbale. Ma cosa si fa se il cane inizia a non stare seduto, ad alzare il sedere e a mettere la testa tra le zampe anteriori?

Se non si sta semplicemente stiracchiando, questo è un comportamento insolito che può avere diverse cause, alcune molto gravi. Ecco quali sono:

sindrome della coda fredda : non ha più la forza di alzare la coda e di scodinzolare, la coda appare cadente e ci sono continui lamenti; potrebbe essere stato uno sforzo eccessivo a causarla oppure le basse temperature;

: non ha più la forza di alzare la coda e di scodinzolare, la coda appare cadente e ci sono continui lamenti; potrebbe essere stato uno sforzo eccessivo a causarla oppure le basse temperature; displasia dell’anca : in questo caso non riuscirà a sedersi, a camminare correttamente, sarà zoppo e non riuscirà a saltare; si possono udire degli scricchiolii alle ossa;

: in questo caso non riuscirà a sedersi, a camminare correttamente, sarà zoppo e non riuscirà a saltare; si possono udire degli scricchiolii alle ossa; lussazione della rotula : questo si può capire anche da come cammina e se si ferma spesso durante le passeggiate;

: questo si può capire anche da come cammina e se si ferma spesso durante le passeggiate; ernia del disco: anche il cane può soffrirne e in questo caso avvertirà molto dolore, ci saranno dei lamenti, probabilmente una paralisi parziale oppure evidenti difficoltà nei movimenti più semplici e spontanei.

Se un cane è anziano è molto importante capire se soffre di artrosi. Questa si manifesta anche in gonfiore alle articolazioni, irritabilità oppure stitichezza.

Cosa fare per aiutarlo

La cosa da fare è rivolgersi subito al veterinario in modo che lui possa fare tutte le analisi e le visite necessarie. Soltanto individuando la causa specifica può iniziare il trattamento opportuno. Nel frattempo, è molto importante tenere il cane al caldo. Necessita di una temperatura adeguata e di una copertina attorno.

Inoltre, occorre cercare di capire se riesce a fare qualche passo, se bisogna tenerlo un po’ a dieta in modo da cercare di diminuire il peso. Questo nel caso il cane sia in sovrappeso o obeso. In ogni caso, un esperto saprà trattare e risolvere il problema.