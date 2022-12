Ecco 5 mete low cost per andare a sciare in Piemonte senza spendere una follia

Dopo il Ponte dell’Immacolata, gli appassionati di sci iniziano a guardare alle vacanze di Natale per trascorrere altro tempo sulle piste. La neve è arrivata abbondante e continuerà a scendere anche nei prossimi giorni, anche a bassa quota. Vediamo dove poter andare a sciare in una Regione tra le più ricche di piste di tutta la penisola: il Piemonte.

Se in Lombardia c’è l’imbarazzo della scelta per trovare il luogo giusto in cui dar vita alla propria passione, il confinante Piemonte non è certo da meno. Sono quasi 1.280 i km di piste disponibili, più di un quinto di tutte quelle presenti sul suolo italiano. Certo, alcune sono particolarmente costose e non alla portata di tutti, ma tante altre sono decisamente più economiche, anche se meno suggestive.

In provincia di Cuneo sorge Pian Muné di Paesana, con i suoi 16 kilometri di piste. A poco più di un’ora e mezza da Torino, offre 5 piste blu, 5 rosse e una nera. Quindi, se per gli esperti c’è poca scelta, per chi è alle prime armi o non particolarmente sicuro, ecco che potrebbe essere la meta ideale. Si arriva fino ai 2.060 metri di quota, grazie a due impianti di risalita. Un meraviglioso paesaggio, l’accogliente Baita Pian Croesio e il poco affollamento sono altri pro a favore di questa località.

Ecco 5 mete low cost per andare a sciare durante la stagione invernale in Piemonte

Oropa è famosa nel Mondo per essere stata teatro di una delle imprese più grandi di Marco Pantani. Tuttavia, non vengono qui solo gli appassionati di ciclismo. Infatti, vicino al Santuario, il più importante dell’arco alpino, parte la funivia che porta sulle piste. A oltre 2.300 metri si trovano due piste rosse che arrivano circa 1.000 metri più in basso. È un comprensorio particolarmente adatto per gli sciatori più esperti, molto meno per le famiglie.

16 kilometri di piste, invece, adatte anche ai meno dotati, si possono trovare a Sampeyre, in provincia di Cuneo, ai piedi del Monviso. Qui, a 1.850 metri, gli appassionati possono optare per piste di medio livello, dotate anche di impianto di innevamento artificiale.

Dove sciare in Piemonte per un weekend all’insegna della neve

Il Belvedere e Monte Moro, invece, sono due comprensori appartenenti al comune di Macugnaga e si trovano proprio alle pendici del Monte Rosa. Una cittadina ricca di attrattive, come la Miniera d’Oro della Guia e la Casa Walser, ottima anche per gli amanti dello sci. Il Belvedere mette a disposizione 4.300 metri di piste blu, mentre il Moro è per i più esperti con quasi 6 km di tracciati.

Infine, in provincia di Biella ecco il quasi omonimo Bielmonte. 7 impianti e 18 km di piste con il punto più alto di poco superiore a 1.600 metri. Uno dei vantaggi più grandi del suo comprensorio è l’intera esposizione a Sud. Questo consente di godere del sole e di avere un manto nevoso compatto e con una tenuta superiore.

Ecco 5 mete low cost per andare a sciare nella seconda regione italiana più grande, il Piemonte. Un buon modo per trascorrere le vacanze natalizie sulla neve, senza spendere cifre folli. Non dimenticando mai di proteggere bene la pelle.