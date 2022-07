Il cibo è una parte importante delle nostre giornate e anche delle nostre spese. Infatti, che ci piaccia o meno, per vivere siamo costretti a mangiare. Se, però, vogliamo cominciare a risparmiare nella nostra vita di tutti i giorni è molto importante evitare gli sprechi.

Non dovremmo aspettare che il cibo si guasti tanto da costringerci effettivamente a buttarlo. Ormai, possiamo ricorrere a un gran numero di ricette che ci permettono di riutilizzare gli avanzi. Spesso questo secondo piatto può addirittura superare il primo in quanto a bontà. Quando si tratta del pane, invece? Questo può tornarci utile, come accompagnamento o aiutandoci a creare antipasti e aperitivi deliziosi e originali con il minimo sforzo. Che fare, però, quando il pane si secca? Infatti, dopo un paio di giorni, nonostante il pane sia ancora commestibile, acquisisce una consistenza dura e secca. Per questo le nostre nonne hanno imparato a grattugiarlo così da ottenere dell’ottimo pangrattato da utilizzare per tante ricette.

Questo, però, non è l’unico destino del pane avanzato dal giorno prima. Esisterebbe infatti un trucco capace di “riportarlo in vita”.

Come far tornare morbido il pane vecchio di qualche giorno utilizzando un elettrodomestico

Il pane diventa duro quando entra a contatto con l’aria. Quando questo succede, infatti, le cede la sua umidità e sarebbe proprio quella a garantire l’elasticità tipica delle pagnotte.

Quindi, non stiamo parlando di un vero e proprio decadimento, ma semplicemente di un cambiamento di consistenza. Mangiare del pane secco, però, non piace praticamente a nessuno. Al massimo, alcuni lo intingono nelle zuppe o nel latte, così da ammorbidirlo e poterlo mangiare.

Quindi, dobbiamo sicuramente cercare di impedire il più possibile al pane di entrare a contatto con l’aria. Se un giorno notiamo che non abbiamo consumato il pane acquistato la mattina, allora potremmo provare ad allungarne la vita chiudendolo in un sacchetto ermetico per alimenti. A un certo punto comunque bisognerebbe arrendersi, ma gli elettrodomestici che abbiamo in casa potrebbero comunque venirci in aiuto.

Infatti, il pane avrebbe la straordinaria capacità di tornare morbido come il primo giorno se riscaldato. Ecco perché molti mettono il pane del giorno prima per qualche secondo al microonde. In questo caso, però, dovremmo anche sbrigarci a mangiarlo, dal momento che presto comincerà ad assumere una consistenza gommosa.

Un’alternativa meno conosciuta è quella di utilizzare la friggitrice ad aria. In questo caso, versiamo dell’acqua sul panino secco e mettiamola a cuocere a 160°C per circa 5 minuti. Estraiamo nuovamente il pane dalla friggitrice e ci renderemo subito conto che avrà riacquistato la sua morbidezza.

Ecco quindi spiegato come far tornare morbido il pane in un batter d’occhio.

Lettura consigliata

Come cucinare seppie e piselli leggendari grazie a un singolo ingrediente seguendo una ricetta facile per tutti