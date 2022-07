Quando arriva una nuova stagione, a cambiare non è solamente il clima, ma anche l’offerta all’interno del nostro menu settimanale. Infatti, ogni nuova stagione porta con sé i suoi prodotti tipici, la frutta e la verdura che possiamo trovare fresca solo durante quei precisi mesi. L’estate, per esempio, arricchisce le nostre tavole con melanzane per la parmigiana, cetrioli per le insalatone e pomodori da fare ripieni per pranzi e cene light.

Imperdibili, poi, sono i peperoni che accendono i piatti con le loro sfumature gialle, rosse e verdi, sono squisiti e si possono mangiare sia crudi che cotti. In questo tripudio di bontà e versatilità, l’unico inconveniente sarebbe la digeribilità. A volte, infatti, si trasformerebbero in veri e propri “mattoni” nello stomaco e questo soprattutto di sera.

Per scalfire questa pesantezza ci sarebbero, però, diversi trucchetti da mettere in atto, come l’ammollo in acqua e sale per circa mezz’ora. In alternativa, potremmo rubare anche qualche suggerimento da chef perché con il procedimento, la cottura e la ricetta giusta potremmo renderli incredibilmente più digeribili.

Senza usare acqua e sale, rendiamo i peperoni più digeribili anche di sera preparando questo secondo piatto semplicissimo

Per rendere i peperoni a prova anche dello stomaco più sensibile, potremmo usarli per preparare un secondo piatto delizioso ma semplicissimo: straccetti di pollo e peperoni in agrodolce. La base da cui partire sarebbe selezionare delle verdure mature che andrebbero spellate, anche a crudo con un pelapatate, e private di semi e parti bianche.

Poi, la digeribilità della ricetta sarebbe data dal fatto che:

cuoceremo i peperoni in padella insieme all’olio, un metodo considerato più digeribile rispetto ad arrostirli;

li abbineremo all’aceto e allo zucchero, condimenti che sarebbero in grado di migliorare l’assimilazione;

li abbineremo al pollo, carne bianca e magra considerata ideale per stemperarne la pesantezza.

Ingredienti

Nel dettaglio per preparare questo secondo piatto per 4 persone ci occorrono:

400-500 grammi di petto di pollo tagliato a tocchetti;

2-3 grossi peperoni rossi o gialli;

1 cucchiaio di zucchero;

4 cucchiai rasi di aceto di vino bianco;

5 cucchiai di olio extravergine di oliva;

1 spicchio d’aglio;

sale q.b.;

pepe q.b.;

foglie di menta per guarnire.

Procedimento

Iniziamo il procedimento pulendo i peperoni, togliendo la pelle con un pelapatate, eliminando semini, parti bianche e torsolo e tagliandoli a listarelle sottili. Completata quest’operazione versiamo l’olio in una padella, uniamo l’aglio e facciamo riscaldare per meno di un minuto. Poi, aggiungiamo i tocchetti di pollo e facciamoli rosolare per circa 3 minuti mescolando spesso. A questo punto incorporiamo i peperoni, regoliamo di sale e mescoliamo.

Trascorsi 5 minuti aggiungiamo lo zucchero e l’aceto e proseguiamo la cottura per gli ultimi 10 minuti a fiamma media e padella scoperta. Infine, completiamo con una spolverata di pepe e guarniamo con qualche fogliolina di menta. Quindi, senza usare acqua e sale rendiamo i peperoni più digeribili semplicemente con una ricetta per un secondo piatto tra i più ghiotti dell’estate.

