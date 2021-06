Sarebbe bello avere una casa bella grande e spaziosa. Con un open space per salotto e cucina in cui invitare tutti i nostri ospiti. Ma purtroppo non tutti si possono permettere delle case grandi. A causa del proprio budget o per la zona in cui abitano e lavorano. Quindi, spesso ci ritroviamo con delle case un po’ più piccole di quelle che vorremmo. Ma questo non significa che non si possano arredare in modo funzionale. E tirare fuori il meglio anche da spazi più contenuti.

L’importante è concentrarsi sulla filosofia “less is more”

Quando gli spazi non ce lo consentono non dobbiamo esagerare con troppi mobili. L’ideale per una casa dalla metratura piccola è lo stile minimal. Mobili in stile scandinavo tirano fuori tutte le potenzialità delle case meno spaziose. Colori neutri per pareti e anche mobilio. Le forme più spigolose creano l’illusione di un maggiore spazio. Scegliamo complementi d’arredo di design. Pochi ma buoni, come si dice. E anche se abbiamo poco spazio non dimentichiamoci delle piante. Un tocco di verde rende subito accogliente ogni casa.

Anche le case piccole possono essere dei gioiellini di design da far invidia

Le case piccole tendono ad essere un po’ più buie. Non solo per l’esposizione che influisce sulla luminosità della casa. Ma anche per i soffitti in genere piuttosto bassi che creano questa sensazione un po’ claustrofobica. Ma con dei piccoli accorgimenti si può rimediare e dare più luce alle camere. Ne abbiamo già parlato in questo articolo. “Ecco qualche trucco per rendere più luminosa una stanza buia e poco soleggiata”.

Quindi, anche le case piccole possono essere dei gioiellini di design da far invidia. Quando si ha poco spazio a disposizione bisogna pensare molto alla funzionalità. Ma non significa che bisogna rinunciare al design. L’importante è capire bene come incastrare tutto il necessario senza appesantire troppo le stanze. E ricordiamoci sempre che mensole e scaffali sono i nostri migliori amici. Si adattano bene allo stile minimal e sono funzionali.

