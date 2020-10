Non vuoi rinunciare a truccarti nonostante i tempi difficili che stiamo vivendo? Allora conoscerai sicuramente il dramma della mascherina macchiata di rossetto. E ti starai chiedendo se sia possibile evitare che il rossetto si sbavi dopo appena cinque minuti che hai indosso la mascherina. La risposta è certo che sì, se segui i nostri consigli. Ecco come far durare più a lungo il rossetto sotto la mascherina.

Il tocco di colore che fa bene al morale

C’è chi, a causa della mascherina, preferisce non indossare più il rossetto. Per sentirsi belle possono infatti bastare anche un po’ di ombretto o eyeliner (qui i trucchi per farlo durare tutta la giornata). Soprattutto se il rossetto rimarrebbe comunque coperto dalla mascherina per tutta la giornata! Questa tendenza è dimostrata anche da un drammatico crollo delle vendite. Secondo i dati della Nielsen, le vendite di rossetti sono infatti calate del 60%. Le previsioni per l’anno indicano un -24% circa.

Eppure, ci sono ancora molte donne che preferirebbero dare un tocco di colore alle proprie labbra. D’altronde, un filo di rossetto rosso migliora l’umore di chi lo indossa e di chi lo ammira. È almeno quanto pensava Winston Churchill. Si racconta infatti che il Primo Ministro britannico, durante la Seconda Guerra Mondiale, avesse razionato tutti i cosmetici, tranne i rossetti. Se quindi sono in molte le donne che vorrebbero indossare il rossetto, quasi tutte si chiedono: come fare durare più lungo il rossetto sotto la mascherina?

Come far durare più a lungo il rossetto sotto la mascherina

Il primo consiglio per evitare che il rossetto si sbavi sotto la mascherina è scegliere le formulazioni adatte. Piuttosto che optare per rossetti cremosi, è il momento di dar spazio a prodotti a effetto matte. I rossetti liquidi e le tinte labbra a lunga tenuta sono particolarmente adatti. Ma cosa fare se invece vuoi usare i trucchi che hai già in casa?

Una tenuta efficace del rossetto inizia dalla preparazione delle labbra. Ricorda di idratarle con un balsamo appena ti svegli al mattino, per dar tempo al prodotto di agire prima di applicare il rossetto. In secondo luogo, un trucco efficace è delineare il contorno delle labbra con una matita dello stesso colore del tuo rossetto. Questa aiuta infatti a prevenire le sbavature. In terzo luogo, prova ad usare piccole quantità di rossetto. Al posto che stenderlo come fai normalmente, picchiettalo sulle labbra con le dita. Infine, non dimenticare di tamponare il prodotto in eccesso con una velina o un fazzoletto e fissare con della cipria.

Vedrai che grazie a questi consigli il tuo make-up resterà perfetto fino al momento in cui potrai togliere la mascherina e svelarlo!