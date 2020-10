Lotti contro le borse sotto gli occhi tutte le mattine? Allora avrai sicuramente già provato mille rimedi per ridurle. Scommettiamo però che non hai sentito parlare di questi segreti della nonna? Ecco due trucchi che ancora non conosci per far sparire le borse sotto gli occhi.

Cosa sono le borse sotto gli occhi e come prevenirle

Ti sei mai chiesta cosa siano esattamente le borse sotto gli occhi? Si tratta di una combinazione di ristagno di liquidi, perdita di elasticità della pelle e ingrandimento del tessuto adiposo sotto gli occhi. È normale che le borse sotto gli occhi tendano a formarsi con l’invecchiamento. Ma anche durante un periodo in cui fatichi a riposarti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Perdi peso facilmente con questo integratore. Offerta Speciale 4x1 Scopri di più

Lo stress e la stanchezza sono quindi fra le principali cause delle borse sotto gli occhi. Il modo migliore per eliminarle sarebbe riposarsi a sufficienza, meglio se almeno otto ore al giorno. Ma anche la posizione in cui dormi può aiutare. È infatti consigliabile riposare con la testa sollevata. Ora che sai come prevenire le borse sotto gli occhi, ti starai però chiedendo: come faccio a ridurle in fretta se non voglio uscire di casa con gli occhi gonfi? Esistono in commercio diversi prodotti che possono venirti in aiuto. Ma se preferisci usare metodi fai-da-te, ecco due trucchi che ancora non conosci per far sparire le borse sotto gli occhi.

I trucchetti economici per dire loro addio!

Arrangiarsi con soluzioni fai-da-te per eliminare le borse sotto gli occhi ti permette di risparmiare soldi e non sprecare. Infatti, puoi alleviare il problema utilizzando prodotti che sicuramente hai già in casa. Il primo è semplicemente un cucchiaio. Il segreto è metterlo in freezer prima di andare a dormire. Gli impacchi freddi sono infatti molto efficaci nell’accelerare la riduzione del gonfiore. Una volta sveglia, ti basterà massaggiare delicatamente la zona gonfia con il cucchiaio. Peraltro i cucchiai sono utili anche per truccarti: clicca qui per scoprire come.

Il secondo metodo prevede l’uso di un prodotto astringente. La maggior parte dei gel e delle creme anti-borse in commercio contengono ingredienti con un potere astringente. Ma le stesse proprietà si nascono anche in un cibo che hai sicuramente in frigo. Si tratta del bianco dell’uovo. Prova ad applicarlo sotto gli occhi, lasciarlo agire per una decina di minuti e sciacquarlo con acqua tiepida. Nel frattempo prepara una gustosa colazione con il resto dell’uovo! Così sarai pronta ad affrontare la giornata con gli occhi sgonfi e il pieno d’energia.