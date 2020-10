Dopo sette sedute al rialzo, per Piazza Affari era inevitabile una battuta d’arresto. Non è il calo, di per sé modesto, a preoccupare gli operatori. È lo scenario che si sta disegnando in Europa e che ha mandato in rosso tutti i listini del Vecchio Continente, che allarma.

I contagi da Covid si stanno velocemente moltiplicando e le principali capitali del Continente rischiano di dovere introdurre nuove quarantene. Ecco perché gli operatori sono preoccupati e perché le Borse hanno chiuso in calo. Ecco i dettagli della giornata nell’analisi dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa.

Dovresti vendere le tue azioni adesso?

Per chi ha un portafoglio di 350.000 €: ricevi questa guida e gli aggiornamenti periodici. Scopri di più

Perché gli operatori sono preoccupati e perché le Borse hanno chiuso in calo

Piazza Affari ha terminato la seduta con una perdita contenuta. L’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB), ha ceduto lo 0,8%, chiudendo a 19.558 punti. Non preoccupa tanto il calo, ma come questo è avvenuto e il contesto in cui è maturato.

I prezzi hanno avviato lo contrattazioni in ribasso. Nelle prime due ore sono scesi, per poi risalire e annullare le perdite nella seconda parte della mattinata. Ma è attorno a mezzogiorno che c’è stata una nuova inversione e le quotazioni hanno ripreso a scendere. Il calo è terminato solo grazie alla fine delle contrattazioni.

La prima riflessione che viene da fare è che i prezzi hanno iniziato scendere nuovamente attorno alle 12.00. A quell’ora da Wall Street iniziano ad arrivare le prime informazioni sulla possibile apertura della Borsa. È lecito domandarsi quanto abbiano influito i segnali di una apertura negativa della Borsa USA.

Il Covid inizia a preoccupare

La seconda riflessione, sempre di carattere tecnico, riguarda l’andamento dei prezzi della giornata. La seduta di oggi ha segnato un massimo inferiore a quello di ieri e un minimo molto inferiore a quello sempre di ieri. E se domani i prezzi non tornano a salire, lo scenario rialzista delle ultime sedute potrebbe ritornare ribassista.

Preoccupa, infine, l’allargarsi del contagio e le misure che le varie capitali europee stanno prendendo per fermare il Covid. Provvedimenti che potrebbe danneggiare ulteriormente la ripresa economica, che in questo ultimo trimestre dovrebbe avere un rimbalzo.

Approfondimento

Per conoscere l’analisi multidays e il punto sui mercati internazionali dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa, clicca qui.