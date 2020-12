Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Tra i cibi più caratteristici che ci regala la stagione invernale ci sono certamente i cavolfiori. I cavolfiori sono un cibo molto versatile in cucina, che si presta benissimo per primi, secondi (come i cavolfiori gratinati al forno) o insalate. Sono anche ricchissimi di sostanze utili al nostro organismo, come sali minerali e vitamina C. Come molti sanno, però, può essere un impresa farli mangiare ai bambini. Sono soprattutto loro, infatti, a non amare molto il gusto pungente del cavolfiore. Ma esiste un trucco per far diventare i cavolfiori più attraenti e divertenti anche per i bambini: fargli cambiare colore!

Per ottenere dei cavolfiori colorati dobbiamo partire dai cavolfiori viola, che si trovano in tutti i supermercati. Basteranno due ingredienti comunissimi per dare al nostro cavolfiore un aspetto più attraente.

Ecco come far diventare i cavolfiori fucsia e blu in pochi secondi e senza coloranti.

Per averli fucsia basta un po’ d’aceto

Per far diventare i cavolfiori fucsia basta un po’ di aceto. Proprio così, l’aceto da al cavolfiore viola un allegro e squillante color fucsia acceso. Vediamo come fare. Per prima cosa, tagliamo il nostro cavolfiore viola e facciamolo bollire per qualche secondo, oppure cuociamolo al microonde. Poi possiamo condirlo in insalata con olio, sale e aceto bianco. In pochi secondi diventerà fucsia! Se vogliamo usarlo per altre ricette, basterà metterlo a bagno con acqua e due cucchiai d’aceto, in modo che cambi colore, senza però assumere troppo il sapore dell’aceto.

Per un cavolfiore blu basta un cucchiaino di bicarbonato

Per far diventare il cavolfiore blu, basta invece un po’ di bicarbonato. È semplicissimo. Facciamo cuocere il cavolfiore viola, poi mettiamolo a bagno in una ciotola con un cucchiaino di bicarbonato. Il cavolfiore da viola diventerà blu intenso.

Con questo trucco, possiamo creare delle splendide insalate bicolori. Oppure una pastasciutta al cavolfiore fucsia o blu. La adoreranno anche i bambini!