Pochi cibi sono più tipici del periodo invernale delle lenticchie. Questi legumi sono parte della nostra tradizione culinaria da tempo immemorabile, e secondo la tradizione popolare, portano fortuna e denaro. Ci sono testimonianze archeologiche secondo cui intorno al Mediterraneo le lenticchie fossero parte fondamentale della dieta dei nostri antenati addirittura 13.000 anni fa. Naturalmente, durante i millenni sono state inventate innumerevoli ricette a base di lenticchie, dalla pasta alle lenticchie, alle buonissime polpette di lenticchie.

Una delle ricette più classiche e tipiche soprattutto del periodo natalizio sono le lenticchie con l’alloro. L’alloro è un’erba aromatica dalla storia illustre, e anch’esso è molto versatile in cucina, e soprattutto molto saporito. Vediamo quindi come preparare le lenticchie saporitissime con l’alloro per coccolare le nostre papille gustative anche d’inverno.

Ingredienti

a) 300 grammi di lenticchie, meglio se ammollate

b) sugo di pomodoro

c) una cipolla

d) due carote

e) una manciata di foglie di alloro fresche

f) olio di oliva q.b.

g) sale q.b.

Procedimento per preparare le lenticchie saporitissime con l’alloro per coccolare le nostre papille gustative anche d’inverno

Facciamo precuocere le lenticchie in abbondante acqua salata per circa venti minuti. Teniamole d’occhio in modo che non diventino troppo morbide e si disfino. Il tempo di cottura esatto dipenderà dalle dimensioni delle lenticchie.

Peliamo e affettiamo a velo una cipolla, e mettiamola a soffriggere in una padella capiente con abbondante olio di oliva. Nel frattempo, affettiamo finemente due carote. Quando la cipolla comincerà a imbiondirsi, gettiamo in padella anche le carote, mescolando frequentemente. Poi mettiamo in padella le lenticchie scolate. Aggiungiamo un bicchiere di salsa di pomodoro e mezzo bicchiere d’acqua. Quando comincerà a sobbollire, aggiungiamo una bella manciata di foglie di alloro fresche, avendo cura che non sia presente alcun rametto, che potrebbe risultare amaro. Saliamo a piacere. Poi abbassiamo la fiamma al minimo, copriamo la padella con il coperchio, e lasciamo insaporire le nostre lenticchie a fuoco lento. Quando la salsa si sarà asciugata abbastanza, mettiamo in tavola le nostre lenticchie fumanti e profumatissime. Buon appetito!