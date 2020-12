Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Come ogni amante dei cani avrà avuto modo di far esperienza, non tutti i nostri amici quadrupedi profumano come un bouquet di rose. Molto spesso i cani tendono ad avere un odore caratteristico, che a volte può anche essere definito puzza. È normale per un cane avere un odore non proprio gradevole, ma spesso i cani puzzano anche poco dopo avergli fatto il bagno, e senza che si siano rotolati per terra durante la passeggiata. Da dove deriva quindi il cattivo odore emanato dal cane? La puzza non arriva solo dalla pelle e dal pelo. Il vero motivo per cui i cani puzzano non è quello che pensiamo.

I cani puzzano perché si leccano

Alcuni cani hanno un mantello naturalmente più puzzolente di altri. Ad esempio i cani con un pelo grasso (come il labrador, il terranova, o il lagotto romagnolo), oppure i cani con delle pieghe della pelle, tendono ad essere i più puzzolenti. Ma nella maggior parte dei casi, il vero motivo per cui i cani puzzano non è quello che pensiamo. I cani spesso puzzano perché si leccano. Se hanno un alito pestilenziale, questo stesso odore si trasferirà sul mantello insieme alla saliva, rendendo l’odore del nostro amico tutt’altro che piacevole. Per fare in modo che il nostro amico a quattro zampe sia sempre pulito e profumato, non basta quindi fargli il bagno. Se il cane ha l’alito che puzza e l’abitudine di leccarsi, tornerà a puzzare in poche ore.

Come fare dunque per risolvere il problema?

Per risolvere il problema la bocca deve essere in salute

Innanzitutto assicuriamoci che il nostro cane non abbia infezioni della bocca che causano l’alito cattivo, come ad esempio una gengivite. Se notiamo che il cane hai denti sporchi e incrostati di tartaro, possiamo provare a risolvere il problema mettendogli a disposizione dei giocattoli pensati apposta per la pulizia dei denti. Per i casi più seri e il tartaro più ostinato, possiamo far pulire professionalmente i denti del cane da un veterinario.

Il problema del cane puzzolente verrà quasi sicuramente risolto.