Diciamo la verità: non siamo mai soddisfatti di noi stessi. Ogni qualvolta ci guardiamo allo specchio troviamo qualche difetto. Molto spesso vediamo qualcosa che ci piacerebbe cambiare o nel nostro viso o nel fisico.

Il viso è la parte del nostro corpo che più ci rappresenta, mostrando le nostre emozioni e la nostra personalità. Fortunatamente, il make up può esserci di grande aiuto. Infatti, se usato nel modo giusto, può aiutarci non solo a valorizzare il nostro sguardo, ma anche a nascondere qualche difetto.

Un naso grande o con imperfezioni può metterci molto a disagio. Oggi vogliamo spiegare che truccarci in un determinato modo potrebbe fare apparire il nostro naso più piccolo. Inoltre, anche il giusto taglio di capelli potrebbe essere una mossa strategica per minimizzare i nostri difetti.

Pensiamo ad esempio ad alcune star da red carpet come Sarah Jessica Parker, oppure la bellissima top model Gisele Bündchen. Entrambe possiedono un naso importante, ma sono in grado di valorizzare il proprio volto in modo semplice ed efficace attraverso il trucco.

Come far apparire più piccolo un naso grande, largo o con la gobba con un trucco semplice e un taglio di capelli favoloso

Il trucco più efficace per mascherare un naso di grandi dimensioni è il nose contouring. Questo ci permetterà sia di smussare la gobba del naso, sia di rimpicciolirlo giocando con i chiaroscuri.

Realizziamo questo make up usando principalmente 2 strumenti: il correttore e il fondotinta. Per aiutarci, usiamo una forchetta. Può sembrare strano, ma per tracciare le linee da fare sul naso possiamo usare la forchetta. Poggiamola sul dorso del naso prendendo come riferimento lo spazio tra i 2 rebbi più esterni.

In particolare, scegliamo un correttore un po’ più chiaro da applicare al centro del naso ed uno più scuro ai lati, per restituire un effetto rimpicciolente.

Tracciamo le 2 linee che delimiteranno il centro del naso usando i toni più scuri. Dopodiché applichiamo sul dorso del naso il colore più chiaro e sfumiamo il tutto con un pennello. In questo modo, il risultato sarà armonico e non si noteranno stacchi evidenti.

Smokey eyes ed eyeliner allungato

Per minimizzare un naso grande, puntiamo tutto sugli occhi cercando di valorizzarli e renderli più grandi. Per farlo, usiamo lo smokey eyes nella parte più esterna dell’occhio. Infine, l’eyeliner allungato servirà a spostare l’attenzione sullo sguardo e rendere più proporzionato e armonico il make up.

Il taglio giusto

Scegliere il giusto taglio di capelli può farci ringiovanire, ma anche aiutare a rimpicciolire un naso importante. Se ci stiamo chiedendo come far apparire più piccolo un naso grande, la risposta è il cut crease.

Questo è il taglio su cui puntare per nascondere questo tipo di difetto. In voga negli anni ’60 e sfoggiato negli anni da Barbra Streisand, questo taglio dà volume ai capelli. Distogliendo l’attenzione dal naso, il punto focale diventeranno i capelli.

Evitiamo assolutamente la frangia, che rende il naso protagonista del viso, mentre le sopracciglia dovranno essere curatissime. Portiamole di medio spessore per un risultato perfetto.

