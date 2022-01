Le unghie delle mani sono il nostro primo biglietto da visita, perché comunicano subito agli altri la cura che abbiamo per noi stessi e per i dettagli. Anche sul lavoro, una persona con le unghie curate farà decisamente un’impressione migliore rispetto a una con unghie sporche o con lo smalto sbeccato. Ciò non vuol dire che tutte dobbiamo necessariamente usarlo e affidarci alle professioniste della manicure, ma la pulizia è di primaria importanza per tutti. Le unghie accumulano facilmente lo sporco, si ingialliscono e si sfibrano. Se vogliamo rimediare, ecco come evitare l’accumulo di sporco sotto le unghie e come liberarsene davvero lasciandole lucide e sane.

Piccole azioni da fare ogni giorno

Ognuno di noi ha una routine quotidiana per la cura del corpo, anche se si tratta semplicemente di lavarsi mani e viso. Quando però insaponiamo le mani, difficilmente riusciamo a pulire anche sotto le unghie. Quindi, nonostante abbiamo la sensazione di aver igienizzato e pulito le mani, in verità sotto le unghie continuano ad accumularsi sporco e germi. Esistono vari modi per risolvere questo problema, che basterà applicare ogni volta che ci laviamo le mani. Ad esempio, dopo esserci sfregati le mani, possiamo “grattare” i palmi con le unghie. In questo modo, il sapone arriverà anche sotto. Ripetiamo l’operazione con l’acqua che scorre così da rimuovere il sapone ed ecco fatto.

Per ottenere un risultato ancora migliore, possiamo invece usare una saponetta inumidita. “Grattiamola” con entrambe le mani e poi, con una spazzolina apposita, rimuoviamo il sapone da sotto le unghie aiutandoci con l’acqua. In questo modo avremo la certezza di aver rimosso sporco e batteri da sotto le unghie. Invece di una spazzola apposita possiamo sempre usare uno spazzolino vecchio igienizzato.

Come evitare l’accumulo di sporco sotto le unghie e come liberarsene davvero lasciandole lucide e sane

Una parte importante della pulizia delle unghie riguarda tutti quei momenti della giornata in cui usiamo le mani, e cioè molto spesso. Dobbiamo proteggerle, per poterle mantenere in salute e impedire che si accumuli lo sporco o si macchino.

Per prima cosa, dovremmo evitare a tutti i costi di mangiarci le unghie. Non solo perché le roviniamo, ma anche perché trasferiamo i batteri naturalmente presenti in bocca alle unghie e alle cuticole. Questo potrebbe portare alla formazione di infezioni. Non solo, ma l’umidità che lasciamo sopra e sotto le unghie attira di più la polvere, lo sporco e favorisce la proliferazione dei batteri.

Usiamo almeno uno smalto protettivo per le unghie, così da lasciarle lucide ed evitare che si formino macchie. Attenzione, però, a tal proposito, perché pochi sanno che le macchie sulle unghie potrebbero essere sintomo di tumore.

Allo stesso tempo, evitiamo di esporle a troppo stress, usando i guanti ogni volta che puliamo o lavoriamo in giardino.

Infine, usando la matita bianca per manicure, possiamo riempire lo spazio tra l’unghia e la pelle, impedendo che troppo sporco riesca ad entrare.

