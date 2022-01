Poter lavare i capi in lavatrice è una vera benedizione, che ci permette di risparmiare tempo e denaro. Caricare la lavatrice non è per niente difficile, anche se l’inesperienza e la fretta possono farci commettere alcuni errori davvero grossolani. Con il risultato di rovinare il nostro bucato.

Può succedere, in particolare, con alcuni capi delicati. Un esempio lampante sono proprio le camicie.

Queste sono tendenzialmente fatte di materiali molto delicati, come cotone, seta o tessuto sintetico e hanno bisogno di attenzioni specifiche. Dopo aver separato i capi bianchi da quelli colorati, e i diversi tipi di tessuto, dovremmo eseguire tutti un passaggio, davvero importante.

Si tratta di un trucchetto e chi lo applica ottiene puntualmente un risultato davvero perfetto. Vediamo subito di cosa si tratta.

Sbagliamo a lavare le camicie in lavatrice non eseguendo questo passaggio fondamentale per una pulizia impeccabile

Utilizzare la lavatrice non è difficile, ma neanche così facile. Esistono, infatti, dei trucchetti che possono renderci le cose più facili e che ci garantiranno un risultato proprio impeccabile. Ad esempio, questo segreto sul prelavaggio che quasi nessuno conosce cambierà il nostro modo di caricare la lavatrice.

Per lavare le camicie, invece, un segreto importante da conoscere è quello di pretrattare i tessuti.

Dobbiamo aggiungere questo ingrediente importantissimo

Dopo aver separato i capi in base al colore e al tessuto, è importante dividerli anche per il grado di sporco presente sugli stessi. Capita quasi sempre che le camicie presentino aloni, soprattutto nella zona del colletto e dei polsini.

Queste zone andranno pretrattate con del sapone di Marsiglia. Questo prodotto è perfetto soprattutto per le camicie bianche, visto che ha un naturale potere naturalmente sbiancante e pulente.

Strofiniamo delicatamente le parti interessate, quindi abbottoniamo le camicie e giriamole “a rovescio”. Ricordarsi di eseguire queste semplici accortezze è fondamentale per ottenere delle camicie perfettamente pulite. Ecco perché sbagliamo a lavare le camicie in lavatrice non eseguendo questo passaggio fondamentale per una pulizia impeccabile.

La temperatura perfetta per lavare le camicie

La temperatura ideale per lavare i capi delicati come le camicie è di 30°. Avendo già pretrattato il capo, questa temperatura sarà sufficiente per ottenere un risultato perfetto.

Ricordiamo, infatti, che una temperatura maggiore potrebbe rovinare i tessuti. Al termine del lavaggio, appendiamo la camicia ad una gruccia e aspettiamo che si asciughi naturalmente. In questo modo, successivamente, sarà più facile stirare la nostra camicia.