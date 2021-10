Avere delle unghie belle e sane è un desiderio di molte donne. Per questo ogni anno si spende una quantità considerevole di denaro nei saloni e dalle estetiste. Molte poi cercano di risparmiare utilizzando del semplice smalto a casa. Fare questo però può portare a diverse difficoltà sia in fase di applicazione che di utilizzo. Adesso però possiamo avere unghie perfette più a lungo grazie a questo smalto senza sbavature che sta spopolando.

In realtà, non si tratta di una vera novità, dal momento che esiste sul mercato da diversi anni. Ciò nonostante, il grande pubblico non ne è ancora a conoscenza. Ultimamente però sempre più marche stanno proponendo la loro versione e in rete compare nei video più virali. Forse, questa diffidenza iniziale è dovuta al fatto che si tratta di un metodo diverso rispetto a quello a cui siamo abituati. Oppure, pensiamo che sia più complicato e che richieda molto impegno imparare. In realtà non solo applicare questo smalto è estremamente intuitivo, ma è anche veloce quantomeno dell’applicazione di un normale smalto.

Unghie perfette più a lungo grazie a questo smalto senza sbavature che sta spopolando

Quando applichiamo lo smalto è praticamente impossibile evitare sbavature. Quindi applichiamo degli oli o della vasellina intorno all’unghia prima di mettere lo smalto. Altrimenti, passiamo dei lunghi minuti a rimuoverle con un cotton fioc imbevuto nell’acetone. Non solo, ma spesso non basta un solo strato per ottenere un colore pieno. Allora siamo costrette ad aspettare che lo smalto si asciughi non solo una, ma anche due o tre volte. Dopo tutto questo sforzo ci aspettiamo che lo smalto duri molto a lungo. In realtà, nella maggior parte dei casi, dopo appena una settimana cominciamo a vedere il colore delle unghie consumato o graffiato. Tutte queste difficoltà possono essere risolte da un solo smalto, molto in voga fra le celebrities.

Si tratta di uno smalto adesivo, che va applicato in base alla dimensione su ogni unghia. Ma come funziona? Per prima cosa dobbiamo ritirare le cuticole e pulire le unghie, poi scegliamo l’adesivo delle dimensioni adatte al dito. Posizioniamo l’adesivo sull’unghia facendolo aderire bene, tagliamo l’eccesso con le forbici e applichiamolo sullo stesso dito dell’altra mano. Ciò che sporge andrà rimosso con una lima. Si continua così sino ad aver completato tutte le unghie e se si vuole possiamo proteggerle con uno strato di smalto trasparente. È un procedimento davvero veloce, che ci permette di avere unghie dal colore davvero pieno. Non solo, queste possono durare fino a due settimane. Ricordiamoci però di scegliere degli adesivi fatti davvero di smalto, e non di plastica. Questi possiamo poi rimuoverli con il classico acetone e non rovineranno le nostre unghie.

