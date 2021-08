A volte notiamo dei piccoli cambiamenti nel nostro corpo. Questi sono sempre dei segnali che se bene interpretati possono farci capire quali sono le loro cause. Alcuni segnali potrebbero essere fonte di preoccupazione, invece altri no. In ogni caso, è meglio informarsi per riconoscere subito un’eventuale patologia. Infatti, a volte riconoscere una malattia nella sua fase iniziale può fare un’enorme differenza. Eppure, ovviamente, non tutti conosciamo la causa di ogni singolo cambiamento del nostro corpo. Ad esempio, pochi sanno che le macchie sulle unghie potrebbero essere sintomo di tumore. Vediamo come interpretare questi segni e come comportarsi di conseguenza.

Patologie delle unghie

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

L’unghia può cambiare a causa di fattori diversi. Ad esempio, a causa di un’infezione fungina come la micosi, a cui dobbiamo fare attenzione soprattutto in estate. A volte però, può essere anche qualcosa di più grave. Infatti, un tumore può attaccare anche le unghie. Ci sono sia tumori benigni che maligni, ma entrambi possono cambiare l’aspetto delle nostre unghie. Fra i tumori benigni ci sono le cisti mixoidi, i granulomi piogenici e i tumori glomici. Invece, i tumori maligni sono il melanoma maligno, il carcinoma squamocellulare e la malattia di Bowen. Con la sola osservazione, non riusciremo a capire se si tratta di un tumore benigno o maligno o di un’altra patologia meno grave. Però, sono tutti segnali che dovremmo poi comunicare urgentemente al medico. Vediamo di quali si tratta.

Pochi sanno che le macchie sulle unghie potrebbero essere sintomo di tumore

Alcuni tumori provocano dei rigonfiamenti intorno o sotto le unghie. Invece, il tumore maligno può essere una possibilità se troviamo un altro particolare segno sull’unghia. Stiamo parlando di una piccola striscia scura che va dalla base quasi sino alla sua estremità. Questa può coinvolgere anche l’intera cuticola o può rimanere su un lato dell’unghia. Il colore è generalmente nero, grigio o marrone. Se lo notiamo subito, possiamo individuare il melanoma nella sua fase iniziale. Rivolgiamoci quindi al medico per sottoporci agli esami necessari e vedere insieme come agire.

Approfondimento

In questi casi le labbra screpolate possono essere segnale di tumore