Tutte le maggiori applicazioni che offrono servizi legati ai social network hanno una sezione dedicata alla possibilità di chattare individualmente tra utenti. Infatti oltre alla piattaforma pubblica dove tutti possono vedere i contenuti che postiamo, parallelamente vi è anche il modo di parlare in privato con chi si desidera. Ogni Social propone dei format diversi, e di conseguenza anche delle regole differenti. Oggi ci occupiamo in particolare di Instagram.

Un incredibile aumento

Sono veramente tanti gli utenti che nell’ultimo mese hanno riportato un vertiginoso aumento delle richieste di messaggi su Instagram. Vediamo di capire meglio. Come sappiamo è possibile intrattenere una chat privata su questo social solamente con chi seguiamo o con chi, viceversa, ci segue. Infatti chi non rientra in queste categorie e volesse mandarci un messaggio o inserirci in una chat di gruppo, deve fare una richiesta. In questi casi per rispondere dovremo andare appunto nella casella denominata “richiesta di messaggi”. Bene, è proprio in questa particolare sezione che ultimamente tanti stanno riscontrando problemi. Vediamo perché. Ecco infatti come evitare di essere costantemente aggiunti in gruppi sulla chat di Instagram.

Spam indesiderata

Quando siamo aggiunti ad una chat di gruppo da qualcuno che non risulta tra nostri contatti solitamente si tratta di una vendita online. Il gruppo infatti è creato con l’obiettivo di pubblicizzare determinati prodotti e farli vedere a più gente possibile. Niente di nuovo, se non fosse che nell’ultimo periodo diverse persone si sono viste aggiunte ad addirittura tre o quattro gruppi ogni giorno. Una situazione ovviamente non sostenibile. È possibile certamente rifiutare la richiesta ed eliminarsi dal gruppo, ma questo tamponerebbe solamente la situazione, senza risolverla definitivamente.

Sebbene Instagram non abbia ancora dato una concreta possibilità di bloccare questo tipo di pubblicità, esiste un metodo che ci può aiutare. Basterà semplicemente modificare il proprio account da privato a professionale. Si può fare andando sulle impostazioni e selezionare la voce relativa al cambio di account. In questo modo potremo, nella sezione privacy, dare la possibilità di aggiungerci ai gruppi solamente a chi ci segue e a chi seguiamo. In questo modo, nessuno di indesiderato potrà contattarci contro la nostra volontà. Il passaggio al profilo professionale è obbligato in quanto questa opzione non è disponibile con quello privato. Dunque ecco come evitare di essere costantemente aggiunti in gruppi sulla chat di Instagram.